موجود في مطبخك.. عنصر شهير يقلل الكوليسترول والسكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الحلبة عنصر عشبي شهير موجود في مطبخ أغلب المنازل، وله العديد من الفوائد الصحية.

وذكر موقع indianexpress، أن الحلبة لها فوائد عديدة مثل تنظيم نسبة السكر والكوليسترول في الدم، وهو أمر مهم للغاية لصحة الفرد.

ونصح الموقع ،في تقريره، بتناول 100 جرام من الحلبة يوميا، لجني الفوائد العديدة لهذه الأعشاب.

- الحلبة والكوليسترول

الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الحلبة قد تساعد على تنظيم نسبة الكوليسترول في الدم، وتجنب ارتفاعه، وبالتالي منع مشكلات صحية خطيرة.

- الحلبة وسكر الدم

تعمل الألياف الموجودة في الحلبة بنسبة عالية، على إبطاء امتصاص السكر في الدم، وبالتالي تنظيم نسبته، والحد من تعرضه للارتفاع.

- فوائد أخرى لـ الحلبة

الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وعلاج الإمساك

علاج آلام المفاصل

فقدان الوزن حيث تكبح الحلبة الشهية وتزيد من الشعور بالامتلاء

سرطان البروستاتا.. علامة خفية تدل على انتشار السرطان في ساقيك

"تظهر أثناء الليل".. علامتان تدلّان على خطر حدوث نوبة قلبية

اذهب للطبيب فورا.. احذر 10 أعراض تكشف أن صحتك في خطر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 28-11: تحقيق أهداف لهذا البرج.. ونصائح وتحذيرات لهؤلاء

هل "وضع الطيران" يحميك من مخاطر الهاتف أثناء النوم؟.. هذا ما يحدث لجسمك