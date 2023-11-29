لعشاق السهر.. احذر هذا الأمر يزيد مخاطر الإصابة بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -هند سامي

يختلف القدر المناسب من النوم من شخص لآخر، كما يمكن أن تكون الإنقطاعات العرضية للنوم مصدر لإزعاج الكثير لعدم حصولهم على قسط كافٍ من النوم ليؤثر على صحة الشخص ورفاهيته وقدرته على التركيز على مهامة اليومية.

فقد وجد أن قلة النوم تساهم في الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

هل تعلم أن الحرمان من النوم قد يؤدي إلى حالة ما قبل الإصابة بالسكري؟ وفقا لما قال موقع "Reid Healt"بالولايات المتحدة.

أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم بشكل مستمر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، التي تؤدي قلة النوم إلى إطلاق كمية أقل من الأنسولين في جسمك بعد تناول الطعام بينما يفرز جسمك المزيد من هرمونات التوتر مما يساعدك على البقاء مستيقظًا، لكن الأنسولين لايستطيع القيام بعمله بفعالية ويبقى الكثير من الجلوكوز في مجرى الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، عندما لا يعمل الأنسولين بشكل صحيح ترتفع مستويات السكر في الدم وفي الجسم لتصل إلى نقطة يمكن أن تلحق الضرر بالعينين أو الكلى أو الأعصاب أو القلب.

كما تؤثر المستويات العالية من هرمونات التوتر أيضًا على سلوكنا، مما يجعلنا نتلهف لبعض الأطعمة المفضلة لدينا المليئة بالسكر، عندما نفتقر إلى النوم، فإننا عادة نستهلك ونشتهي الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات والكربوهيدرات،مع مرور الوقت فإن زيادة استهلاك هذه الأطعمة سوف يسبب زيادة الوزن وزيادة نسبة السكر في الدم مما قد يؤدي إلى تطور مرض السكري من النوع الثاني.

عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم، يمكن أن تصبح مستويات الهرمونات في جسمك غير منتظمة أيضًا، وهذا يشمل الكورتيزول، وهو الهرمون الذي يبقي جسمك مستيقظًا، عندما نفتقر إلى النوم، قد ينتج الجسم المزيد من الكورتيزول، وبينما يزداد إنتاج الكورتيزول في الجسم قد ترتفع مستويات السكر في الدم أيضًا، وفي حين أن هذا يحدث بدرجة صغيرة داخل الجسم فإن سلوكنا يدفع هذا التغير بشكل أكبر من خلال ما نأكله.

في محاولة الجسم لموازنة الزيادة في مستويات السكر في الدم، سينتج البنكرياس كمية إضافية من الأنسولين لمعالجة السكر الإضافي في الجسم، في حين أن جسمك ينتج المزيد من هرمون التوتر هذا فمن الصعب على الأنسولين أن يقوم بعمله بفعالية، مما يؤدي إلى كميات غير صحية من السكر الجلوكوز في مجرى الدم، مع مرور الوقت لا يستطيع البنكرياس مواكبة العمل على الحفاظ على مستويات السكر في الدم طبيعية،

كما انه لقلة النوم يمكن أن تؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية الأخرى.

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