عانى من الصداع.. رجل يكتشف إصابته بـأمر غير متوقع في رأسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، اكتشف الأطباء داخل دماغ رجل فيتنامي كان يعاني من صداع شديد وفقدان الرؤية أن زوجًا من عيدان تناول الطعام عالق في جمجمته.

وأُدْخِل الرجل الذي لم يذكر اسمه إلى مستشفى الصداقة الكوبية في مدينة دونج هوي بفيتنام، بعد أن اشتكى من الصداع المستمر وفقدان الرؤية وإفراز السوائل من أنفه، وفقا لموقع "odditycentral".

وعندما سئل الرجل، لم يكشف عن أي سبب محتمل لهذه الأعراض، لكن الأشعة المقطعية أظهرت استرواحًا توتريًا داخل الجمجمة، وهو ما يعادل استرواح الصدر داخل الجمجمة، بالإضافة إلى وجود جسمين غريبين يبرزان من أنفه إلى دماغه.

والاسترواح هي حالة تحدث بعد التعرض لصدمة أو ثقب في منطقة الصدر بسبب التعرض لطلق ناري أو طعن بالسكين، وقد يحدث عند المرضى الموضوعين على جهاز التنفس الاصطناعي، و يعتبر حالة طارئة.

وبعد الفحص الدقيق، تم التعرف على الأشياء على أنها عيدان تناول الطعام مكسورة.

وعند سؤاله عن كيفية وصول عيدان تناول الطعام إلى جمجمته، كان المريض البالغ من العمر 35 عامًا في البداية في حيرة من أمره مثل أطبائه، لكنه تذكر لاحقًا حادثة كان متورطًا فيها قبل خمسة أشهر يمكن أن تساعد على تفسير وضعه.

وأثناء خروجه لتناول الكحول في إحدى الليالي، دخل في مشاجرة جسدية وذهب إلى المستشفى وتمكن الأطباء من إنقاذه.

ويفترض أن الرجل الآخر أدخل عيدان تناول الطعام في جمجمته، من خلال الأنف، لكنه لا يتذكر ما حدث بالفعل.

وبعد دراسة الخيارات جميعهن، قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية بالمنظار من خلال الأنف، بالإضافة إلى الجراحة المجهرية لإغلاق الناسور القحفي للمريض وإزالة زوج عيدان تناول الطعام المكسورة.

وقال طبيب الأعصاب نجوين فان مان : "اختيار الجراحة أمر بالغ الأهمية لتجنب ترك المريض يعاني من مرض عقابيل.

واستطاع الأطباء إنقاذ الرجل والآن حالته مستقرة وخرج من المستشفى.

سرطان البروستاتا.. علامة خفية تدل على انتشار السرطان في ساقيك

"تظهر أثناء الليل".. علامتان تدلّان على خطر حدوث نوبة قلبية

اذهب للطبيب فورا.. احذر 10 أعراض تكشف أن صحتك في خطر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 28-11: تحقيق أهداف لهذا البرج.. ونصائح وتحذيرات لهؤلاء

هل "وضع الطيران" يحميك من مخاطر الهاتف أثناء النوم؟.. هذا ما يحدث لجسمك