خسر 45 كجم من وزنه.. محمد ممدوح يكشف سر فقدانه للوزن: شربت الماء فقط لـ17 يومًا

القاهرة - سمر حسين - صحة

ظهر الفنان محمد ممدوح بوزن أقل من المعتاد، وبشكل مختلف، وذلك خلال حلقة أمس من برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، كاشفًا إنه فقد 45 كيلو من وزنه بسبب تناول المياه لمدة 17 يومًا.

وأوضح محمد ممدوح خلال الحوار، إنه اتبع حمية صيام المياه، أو «رجيم المياه» وهي الاستمرار على الصيام عن الأكل، مع تناول المياه: «شجعني عليها مدير أعمالي، كنت بصوم وبشرب ميه بس».

محمد ممدوح يكشف سر فقدان وزنه

17 يوما فقط، كانت الفترة الحاسمة للفنان محمد ممدوح، بعدما استطاع خسارة وزنه وفقًا لما أوضحه: «قعدت 17 يوم بشرب مياه بس ومكلتش خالص، وكنا مجموعة ومعانا دكاترة بيراقبونا ويشوفوا السكر والضغط، وكانت التجربة حلوة جدا وأي جوع أو صداع اشرب ميه وبسببه فقدت وزن كبير ولغاية دلوقتي بشرب مياه كتير».

وعن إحساسه نحو تطبيق هذا النظام، أكد الفنان إنه شعور كبير بالرحة: «الموضوع مبهر حسيت إني هادي وصافي، وحاجات كتيرة بتشفى بالمياه لأي سن».

وعن نظام الطعام مع تطبيق رجيم المياه، أوضح محمد ممدوح: «الأمر يعتمد على تناول الأطعمة الخفيفة وتدريجيًا، أنا ليا نظام باكل كل ساعتين وبشرب ميه كتير وخسيت 45 كيلو، ولما بدأنا نأكل مينفعش ناكل مرة واحدة، الأول نشرب عصير وبعد كدة ناكل حاجة خفيفة أوي»

ما هو رجيم المياه؟

رجيم الماء، هو نوع من الأنظمة الغذائية التي تركز على استهلاك كميات كبيرة من الماء وتقليل كمية الطعام المتناولة، كما يساعد على حرق الدهون الموجودة في الجسم، التي تخزن تحت الجلد، وفقًا لما ذكرته الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية لـ«هُن».

وأكدت «شعير» أن نظام رجيم الماء لابد من تطبيقه تحت إشراف طبيب، حتى لا يتعرض الشخص لمشكلات صحية نتيجة التعامل معه بشكل خاطئ: «يجب تطبيقه من خلال تناول ما بين 8 إلى 10 أكواب من الماء بين الوجبات، وشرب عصائر طبيعية دون سكريات، مع كمية مناسبة من الخضار والفواكه».

فوائد رجيم الماء

- خفض ضغط الدم المرتفع، وذلك لاستهلاك الكثير من الماء، وتقليل الأملاح.

- الالتهام الذاتي للخلايا، وتفكيك الخلايا القديمة وإعادة تدويرها.

- تحسين مستويات سكر الدم، بسبب تحسين قدرة الجسم على الاستجابة لهرموني «الأنسولين واللبتين» الضروريين لتنظيم مستويات السكر في الدم، وتخزين الغذاء والشعور بالشبع.

- خفض الوزن بقوة.

فئات ممنوعة من رجيم الماء

تشير خبيرة التغذية، إلى أن رجيم الماء قد لا يناسب الفئات الآتية:

- من يعانون من أمراض وراثية كالسكري.

- الأشخاص الذين يتناولون أدوية للعلاج.

- الفئات الأقل من 18 عاما.