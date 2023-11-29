5 أسباب تتسبب في إنهاء العلاقة الزوجية وتدمير الأسرة.. لا تتجاهلها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الفترة الأخيرة شهدت نهاية العديد من زيجات الفنانين، وكان آخرها إعلان الفنان يوسف الشريف وزوجته السابقة الكاتبة إنجي علاء، إنهاء زواجهما، دون الخوض في تفاصيل، وسبقه النجم أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، لذا تستعرض «هن» خلال الفقرات التالية، أبرز الأسباب الأساسية التي يمكن أن تُنهي أي علاقة عاطفية أو زوجية، بالفشل أو الانفصال، وذلك بحسب ما ذكره موقع «verywellmind».

أسباب تنهي العلاقات بالفشل أو الانفصال

العديد من العلاقات الزوجية والعاطفية تنتهي في بعض الأحيان بالفشل، نتجية اتباع أحد الأطراف أساليب وطرق غير صحيحة في التعامل، وبالتالي تسبب لأحدهما صعوبة في التقبل، أو القدرة على التحمل لفترة أطول، ما يؤدي في النهاية إلى طلب الانفصال الكامل، أو تكون العلاقة فاشلة وغير مثمرة، وفي السطور التالية، نذكر أهم الأسباب التي تنهي أي علاقة مهما كانت قوتها.

1- عدم توافر اتصال عاطفي:

يعني هذا الأمر، أن كلا الطرفين لم يعد بمقدورهما التواصل بشكل كافي أو التعبير عن حبهما لبعضهما، فلا يوجد حب متبادل، وبالتالي تصاب العلاقة بالفشل لعدم قابليتهما تحمل استمرارها لفترة طويلة.

2- عدم وجود توافق بين الطرفين:

اختلاف وجهات النظر ليس بالضرورة من شأنه أن يتسبب في إنهاء علاقة قوية بين زوجين أو شخصين، ولكن عدم وجود أي نوع من التشابه أو المشاركة في بعض الأفكار، هو ما ينتج عنه فشل كبير في علاقتهما، إذ يحدث بينهما الكثير من الجدال والخلافات طوال الوقت، وهو ما يستنزف الطاقة بشكل كبير.

3- انعدام الثقة:

ليس من الطبيعي أن يشكك أحد الطرفين في الآخر طوال الوقت، فإن ذلك من شأنه إنهاك طاقتهما والشعور بالإرهاق الشديد فور بدء المحادثة، ولا يشعر أحدهما بالأمان، وبالتالي لا تستمر العلاقة في هذه الحالة مهما كانت درجة قوتها.

4- عدم توافر الاحترام المتبادل:

تعد المشكلات المتعلقة بالاحترام سببًا شائعًا لفشل العلاقات، فغالبًا ما يختلف الأزواج حول قضايا مختلفة، لكن المالية منها غالبًا ما تكون مصدرًا لخلاف شديد، فضلا عن عدم احترام الأفكار والمشاعر، والاهتمامات، ما يجعل من المستحيل استمرار العلاقة رغم قوتها.