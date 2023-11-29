من الفائز؟.. خبير أبراج يتوقع نتيجة مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر في بطولة الدوري المصري الممتاز، اليوم الأربعاء.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على حساب أبو سليم الليبي بهدف دون رد، في المباراة الافتتاحية لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وفي المقابل فاز فريق فيوتشر على ضيفه سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف دون رد، في نفس الدور من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وفيوتشر، اليوم الأربعاء، في السابعة مساء على ستاد السلام، في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

وتوقع خبير الأبراج محمد صبحي، أن يكون نجوم الزمالك أكثر تركيزا طوال المبارة وأكثر خطورة، عكس لاعبي فريق فيوتشر الذي توقع أن يصابوا بالتشتت مع ضياع الفرص.

وبالنسبة إلى النتيجة، توقع صبحي فوز الزمالك على فيوتشر.

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