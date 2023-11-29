واقعة صادمة.. القبض على طالب أطلق النار على أجداده وعمه في منزلهم - والسبب صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة صادمة، أقبل طالب على قتل أجداده وعمه في منزلهم الواقع بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق موقع ndtv، قالت الشرطة ووسائل إعلام أمريكية إن طالبا هنديا ،يبلغ من العمر 23 عاما، ألقي القبض عليه ووجهت إليه اتهامات بقتل أجداده وعمه داخل مبنى سكني في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت إدارة شرطة جنوب بلينفيلد ومكتب المدعي العام في مقاطعة ميدلسكس في بيان، إن أوم براهمبات متهم بإطلاق النار على ديليبكومار براهمبات، 72 عامًا، وبيندو براهمبات، 72 عامًا، وياشكومار براهمبات، 38 عامًا.

وقال مكتب المدعي العام في مقاطعة ميدلسكس في بيان صحفي، أبلغ أحد الجيران عن سماع طلقات نارية في مجمع تراديشنز السكني، وبعد وصول الشرطة، عثر الضباط على ثلاثة أشخاص - رجلان وامرأة - مصابين بأعيرة نارية.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على الزوجين ديليبكومار وبيندو براهمبات مقتولين بالرصاص في الشقة بالطابق الثاني، كما تبين أن ابنهما، ياشكومار براهمبات، أصيب بعدة طلقات نارية، وتم نقله إلى المستشفى حيث توفي.

وتم احتجاز أحد المشتبه بهم لاستجوابه في مكان الحادث، وتم توجيه التهم إليه فيما بعد.

تم اتهام أوم بثلاث تهم بالقتل من الدرجة الأولى وحيازة سلاح من الدرجة الثانية.

وكان أوم، الذي ينحدر من ولاية جوجارات، يقيم مع الضحايا وتم العثور عليه في المنزل عندما وصلت السلطات إلى مكان الحادث.

وذكرت مصادر أن أوم انتقل إلى نيوجيرسي خلال الشهرين الماضيين وكان يعيش في الشقة، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي نيويورك.

وتم نقله إلى مركز إصلاحية مقاطعة ميدلسكس للبالغين في انتظار جلسة الاحتجاز السابق للمحاكمة؛ ولم يتضح على الفور ما إذا كان لديه محام.

وفقًا للشكوى، فقد تم ارتكاب الجريمة باستخدام مسدس يقول أوم إنه اشتراه عبر الإنترنت.

كان لدى أوم سلوك هادئ على ما يبدو أثناء مثوله أمام المحكمة.

ولم يتضح السبب الذي أدى إلى إطلاق النار، وقال أحد الجيران لشبكة NBC New York إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء الشرطة إلى الشقة.

وقال الجار جيم شورت، الذي يعيش في الطابق العلوي من الوحدة التي عثر فيها على الأشخاص الثلاثة ميتين: "لم أكن أعرفهم، أعرف فقط أنه في إحدى المرات كانت الشرطة هناك لتلقي مكالمة بشأن العنف المنزلي، يمكن أن يحدث في أي مكان ولكنه مخيف، إنه في الطابق السفلي مباشرةً".

وتم تجهيز مجمع تراديشنز السكني، الذي يسكنه العديد من العائلات الشابة التي هاجرت من الهند، بعشرات من الكاميرات الأمنية التي يأمل الجيران أن تساعد الشرطة.

وقال جار آخر يدعى فيكتور أوروزكو: "توجد كاميرات في كل مكان، وهناك كاميرات تدخل وتخرج من المجمع، وكل مبنى به كاميرات خارج المكان، لذلك نأمل أن يساعد ذلك".

التحقيق الذي تقوده إدارة شرطة جنوب بلينفيلد مستمر، كما ُطلب من أي شخص لديه معلومات تتعلق بإطلاق النار الاتصال بشرطة المدينة أو مكتب المدعي العام في مقاطعة ميدلسكس.

توصل تحقيق أجراه المحقق ساوث بلينفيلد توماس روتر ومحقق مكتب المدعي العام في مقاطعة ميدلسكس خافيير موريلو إلى أنه لم يكن هناك أي تهديد للجمهور وأن هذا لم يكن عملا عشوائيا من أعمال العنف، وفقًا لمكتب المدعي العام.

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