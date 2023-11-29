تظاهر بأنه فتاة جميلة.. تيك توكر يحقق شهرة واسعة بـ "خدعة الملابس والصوت النسائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تعد اليابان موطنًا للعديد من مصممي الأزياء التنكرية الذكور الذين يختارون ارتداء الملابس النسائية ويخدعون الجميع بمظهرهم، لكن هيميني هو أحد الأشخاص الذين يستخدمون هذه الموهبة لإنشاء محتوى مضحك لمعجبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنكر تيك توكر ياباني يدعى "هيميني" كفتاة صغيرة لطيفة، وبعد ذلك يكشف عن نفسه من خلال التحدث بصوت عالي.

واشتهر هيميني بفيديوهاته المضحكة التي يتفاعل معها الأشخاص، وفق ما أورد موقع "odditycentral".

وأوضح هيميني إنه كان يحب دائمًا الملابس النسائية ويتقن فن المكياج، ولكن رفض والديه هو ما جعله يتمرد ويبدأ في التظاهر بأنه فتاة.

ونظرا لأنهم كانوا يقيدون حريته في التعبير، اضطر ارتداء ملابس مثل الفتيات، وبعد حصوله على وظيفة بدأ بشراء ملابسه النسائية الخاصة.

ولا يشعر هيميني بالحرج أثناء ارتداء ملابس فتاة، بل أنه كان يستمتع بذلك، بالإضافة إلى أنه يجد ملابس الرجال مملة، على الرغم من أنه يرتديها في بعض الأحيان، إلا أنه يشعر براحة أكبر عندما يرتدي ملابسه التنكرية.

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