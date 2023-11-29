رجل يقتل عروسه وعائلتها لسبب أغرب من الخيال خلال حفل زفافهم… هذا ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

واقعة غريبة من نوعها، رجل يقتل زوجته وعائلتها في ليلة عمرهم، وسط ذهول ورعب من المدعوين في تايلاند، لسبب غير متوقع، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة Daily mail البريطانية.

وكان العروسان يحتفلان بالزفاف في حديقة المنزل، ولاحظ بعض الضيوف والأقارب خلافاً بين العروسين، وكان قد تناول العريس المشروبات الكحولية بكثرة خلال الزفاف.

وفي لحظة غير متوقعة، خرج العريس الذي يدعى "تشاتورونج" إلى العربية وعاد بمسدس وأطلق النار أسفر عن مقتل العروس ووالدتها وشقيقتها، وإصابة بعض الرصاصات الطائشة شخصين من المعازيم، أصيب أحدهم بجروح خطيرة والآخر لقي حتفه.

وبعد قتلهم، قرر أن يفارق الحياة من خلال وضع المسدس داخل فمه ومن ثم أطلق النار على نفسه، ووصل رجال الشرطة والإسعاف لنقل الجثث، وجاري التحقيق في الأسباب التي دفعته لهذه المذبحة.

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