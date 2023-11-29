لو اشتريتي دهب جديد وطلع مستعمل.. «تعملي إيه عشان تاخدي حقك»؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شراء الذهب واحدًا من أولويات النساء، سواء كان للزينة أو الاستثمار، ويعد ملاذا آمنا للادخار، وقد تقع بعض السيدات في أخطاء عند شراءه، بسبب نقص الخبرة، حيث تشتري بعضهن الذهب، وتكتشف فيما بعد أنه مستعمل، وهو ما نجيب عنه من خلال «هُن»، لمساعدتهن من خلال مجموعة من النصائح المهمة عند شراء الذهب.

الإجراء المناسب عند تعرضك للغش عند شراء الذهب

إيه الإجراء لو اشتريت دهب جديد وطلع مستعمل.. واعرف إزاي الدهب جديد مش المستعمل؟، يجيب نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات سابقًا عن هذا السؤال، في تصريحات لـ«هُن»، إذ أن شراء الذهب له عدة معايير: «لو اشتريتي دهب جديد واكتشفتي أنه مستعمل لازم تروحي لمصلحة الدمغ والموازين ويكون معاكي فاتورة، وده بردو بيكون لو حاجة مستعملة وطلعت حالتها مش كويسة، وهناك بيتم التعامل واتخاذ إجراءات مع المحل لو ثبت عدم جودة الذهب».

اقرأ أيضًا: 7 نصائح عند شراء الذهب المستعمل والكسر.. ركزي في المصنعية واختاري التوقيت

نصائح عند شراء الذهب

وأوضحت سارة سيد، بائعة في إحدى محلات الذهب، لـ«هُن»، أنه يجب عند شراء الذهب الانتباه إلى التيكيت الخاص بالشركة: «لازم نشتري الدهب من جواهرجي معروف ويكون بينهم ثقة، والتركيز على لمعة الذهب».

وعند شراء الذهب يجب اتباع بعض النصائح والتعليمات، ومنها:

- التعرف على أسعار الذهب الحالية.

- تحديد القيمة المناسبة للمشغولات الذهبية التي ترغب في شرائها.

- شراء الذهب من مصدر موثوق.

ذات صلة: زينة أم استثمار.. إزاي تختاري بين الجنيه الذهب العادي والشركات؟

- التحقق من تاريخ القطعة وجودتها قبل الشراء.

- التحقق من نقاء الذهب.

- المقارنة بين الأسعار والعروض بين مصادر مختلفة.

- فحص القطعة بعناية، للكشف عن وجود أي عيوب أو تلف في القطعة.

- الابتعاد عن الخدوش العميقة أو التشققات.

- الحرص على الحصول على فاتورة شراء رسمية وأي شهادات.

- يجب تخزين الذهب بطريقة آمنة وموثوقة.