فيديو صادم.. لن تتوقع ما وجده رجل داخل علبة من الحلوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

بطريقة صادمًة ، انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع لدودة تتلوى على قطعة حلوى، تم شراؤها من قبل المارة، من متجر حلويات في تشيناي بالهند، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل عبر الإنترنت، وأعربوا عن مدى قلقهم بشأن سلامة الطعام في تلك المتجر.

وأصيب الرجل بصدمة وخيبة أمل، عندما اكتشف دودة بيضاء صغيرة، تتلوى داخل الحلوى المفضلة لديه، ونشر ذلك على حساب إنستجرام، Tn38_foodie.

ووفقًا لما جاء في موقع"NDTV"، يظهر الفيديو الرجل وهو يستعرض علبة الحلويات، والدودة تتلوى عليها، مما أثار اشمئزاز المشاهدين، عبر الإنترنت.

وسرعان ما حصد الفيديو أكثر من 4 ملايين مشاهدة، وأكثر من 12 ألفاً من المعلقين، وعلق العديد قائلين إنهم لن يشتروا مجددا من هذا المتجر مطالبين السلطات المختصة باتخاذ إجراء.

وعلق متجر الحلويات على الفيديو: "نأسف على الحدث، وسيتم اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث في المستقبل.

وجاءت التعليقات على الفيديو كما يلي، حيث كتب أحد المستخدمين: "يا إلهي! إنه شيء مقزز"، وعلق مستخدم آخر قائلاً: "لن أشتري من هذا المتجر مجددا"، وكتب ثالث"شكرًا لنشر الوعي".

وتضامن شخص آخر مع المتجر قائًلا: "لماذا نشرت الفيديو على نطاق واسع؟ في بعض الأحيان قد تحدث أخطاء، ويمكنك زيارة المتجر ووصف مشكلتك، وإذا لم يتخذوا إجراءً، فسيكون تصرفك هو الأفضل".

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCz4BTpUxQC7%2F%3Ffbclid%3DIwAR0WlNTlxue06NPyKLxQAk3iy_4IZ-jbofx7dY2pwlW8jA2loDB4dvhVGR4&h=AT1ydi1sb8TQv2fNRq9Z8V8lga5GVdENRN83UtuUxLrJHBs0gKf9NMKJsKFx6--6rnS1912fsdMjwUJhcJxZGQA5MOUOiSk7xFNIappFIH81DNgDXoaqMMhx7NwcQ8Z1WK7aKw&__tn__=R]-R&c[0]=AT115_yJHvvIoQFo34Wkj9ar8JCY_8gLZC5k8pcaSrW89FnMqj9vqID9hUOxEQx3L0jDEmx4mqHtCLjbO6FA8yInurc81LCSGfCsNHD_jcDv-jsy2r7GuIpbItloCQBPquE9lLN7akXWA_xl7lgX0xdKD5cMNHgfeoHWVCITZnI3ut22jW9q2AR2T2_XLeaQKa0e-PuTeZ_TliiO

سرطان البروستاتا.. علامة خفية تدل على انتشار السرطان في ساقيك

"تظهر أثناء الليل".. علامتان تدلّان على خطر حدوث نوبة قلبية

اذهب للطبيب فورا.. احذر 10 أعراض تكشف أن صحتك في خطر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 28-11: تحقيق أهداف لهذا البرج.. ونصائح وتحذيرات لهؤلاء

هل "وضع الطيران" يحميك من مخاطر الهاتف أثناء النوم؟.. هذا ما يحدث لجسمك