عرض يظهر في صوتك.. 4 أعراض تشير إلى إصابتك بسرطان المريء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

محمد المنيسي أستاذ الجهاز الهضمي بكلية طب قصر العيني يقول لمصراوي، إن سرطان المريء أكثر شيوعًا لدى الرجال من النساء، ويحدث بشكل شائع لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

صعوبة أو ألم عند البلع

يعد هذا العرض هو الأكثر شيوعًا لسرطان المريء، ويحدث عندما ينمو الورم في المريء ويسد القناة. قد يشعر المريض بألم أو إحساس بالضغط عند البلع، وقد يكون من الصعب ابتلاع الطعام الصلب أو السائل.

حرقة في المعدة أو ارتجاع

قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بسرطان المريء أيضًا من حرقة في المعدة أو ارتجاع. يحدث هذا لأن الورم يمكن أن يضغط على المريء ويسبب ارتجاع الحمض من المعدة.

تقيؤ الدم أو الدم في البراز

قد يتقيأ بعض الأشخاص المصابين بسرطان المريء دمًا أو يلاحظون وجود دم في برازهم. يحدث هذا عندما ينزف الورم في المريء.

فقدان الوزن غير المبرر

قد يفقد بعض الأشخاص المصابين بسرطان المريء وزنهم دون سبب واضح. يحدث هذا لأن الورم يمكن أن يمنع الجسم من امتصاص الطعام بشكل صحيح.

تغير الصوت

قد يلاحظ بعض الأشخاص المصابين بسرطان المريء تغيرًا في صوتهم، مثل خشونة الصوت أو صعوبة التحدث. يحدث هذا لأن الورم يمكن أن يضغط على الأعصاب التي تتحكم في الصوت.

بعض النصائح التي قد تساعدك على تقليل خطر الإصابة بسرطان المريء

تجنب التدخين

تجنب شرب الكحول بكميات كبيرة

الحفاظ على وزن صحي

تناول نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة

الحفاظ على رطوبة الجسم عن طريق شرب الكثير من السوائل

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