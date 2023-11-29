هذا ما يحدث لجسمك عند الإقلاع عن التدخين.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هند سامي

الإقلاع عن التدخين أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل صحتك.

وقد يعاني بعض الأشخاص من بضعة أعراض خفيفة فقط عند الإقلاع عن التدخين، ولكن البعض الآخر يجد الأمر أكثر صعوبة.

ويمكن أن يكون الانسحاب أمرًا صعبًا، ولكن قد يكون مفيدًا إذا نظرت إلى الأعراض كعلامات على تعافي جسمك من السموم، عندما تقرر الإقلاع عن التدخين، قد يكون من المفيد معرفة ما يمكن أن يحدث لجسمك، وفقا لموقع”Betterhealth"

تشمل الأعراض الشائعة التي قد تواجها أثناء الإقلاع عن التدخين : الرغبة الشديدة في التدخين، والأرق، وصعوبة التركيز أو النوم، والسعال، والقلق، وزيادة الشهية وزيادة الوزن، وقد تكون الأعراض قوية في البداية لكنها سوف تصبح أقل قوة بمرور الوقت، حتى تختفي عندما يعتاد جسمك على عدم التدخين.

ولكن الاسترخاء والتنفس العميق يمكن أن يساعدك في وقت التهيج والغضب والقلق والمزاج المكتئب.

ويعتبر كل هذا أمراً طبيعيا فلا داعي للذعر، فقط تقبل أنك سوف تكون متغير المشاعر لفترة من الوقت وسوف تمر الأيام والأسابيع الأولى بعد الإقلاع عن التدخين بالتقلبات المزاجية والعاطفية، وإن إجراء تغيرات كبيرة في حياتك يمكن أن يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة المشاعر.

وبجانب ذلك يجب التقليل من تناول المشروبات أو الأطعمة التي تحتوي على الكافيين عند التوقف عن التدخين، لأن قد يتأثر الكافيين "على سبيل المثال، الموجود في القهوة والشوكولاتة والمشروبات الغازية بالكولا" بدخان التبغ.

-مدى سرعة تعافيك من الإقلاع عن التدخين:

وفي غضون ست ساعات سوف يتباطأ معدل ضربات القلب ويصبح ضغط الدم أكثر استقرارًا.

في غضون يوم واحد سيكون مجرى الدم لديك خاليًا تقريبًا من النيكوتين، وسينخفض مستوى أول أكسيد الكربون في الدم، وسيصل الأكسجين إلى قلبك وعضلاتك بسهولة أكبر، وفي غضون أسبوع واحد قد تتحسن حاسة التذوق والشم لديك.

وفي غضون ثلاثة أشهر سيقل السعال وستتحسن وظيفة المناعة لديك والدورة الدموية في يديك وقدميك، وستتحسن قدرة رئتيك على إزالة المخاط والقطران والغبار، وفي غضون ستة أشهر، من المحتمل أن تنخفض مستويات التوتر لديك، وتقل احتمالية السعال والبلغم.

وبعد عام واحد، ستصبح رئتيك أكثر صحة وسيكون التنفس أسهل مما لو واصلت التدخين.

في غضون سنتين إلى خمس سنوات، سينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل ملحوظ

وفي غضون خمس سنوات، وبعد 10 إلى 15 سنة، يصبح خطر الإصابة بسرطان الرئة نصف خطر إصابة شخص من نفس العمر بمواصلة التدخين.

سرطان البروستاتا.. علامة خفية تدل على انتشار السرطان في ساقيك

"تظهر أثناء الليل".. علامتان تدلّان على خطر حدوث نوبة قلبية

اذهب للطبيب فورا.. احذر 10 أعراض تكشف أن صحتك في خطر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 28-11: تحقيق أهداف لهذا البرج.. ونصائح وتحذيرات لهؤلاء

هل "وضع الطيران" يحميك من مخاطر الهاتف أثناء النوم؟.. هذا ما يحدث لجسمك