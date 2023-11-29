«كاندي» جديدة منتشرة في الأسواق تسبب الشلل في 10 ثواني.. احذروا «الموت الأسود»

القاهرة - سمر حسين - صحة

«كاندي» أطلق عليها لقب «حلوى الموت الأسود»، وتتعدد أسمائها بين الزومبي أو الحلوى الحامضة، لما لها من تأثير شديد على متناولها بسبب ظهور تشنجات وحركات لا إرادية، وظهرت في إسبانيا، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً منصة تيك توك خلال الأيام الماضية.

حلوى الموت «Black Death»

حالة من التشنجات تصيب كل من يتناول «حلوى الموت» بسبب المذاق اللاذع والحامض لها، إذ أنها تحتوي على أحماض قوية شديدة على المعدة، وظهرت فتاة في مقطع فيديو وهي تتناولها، ما تسبب في خوف وذعر الأمهات على أبنائهن مما شاهدنه.. محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، في حديثه لـ«الوطن»، قال إن هذا النوع من الحلوى منتشر بشكل كبير منذ زمن، وتعمل على «الزغزغة» أو التأثير الحامضي على معدة الأطفال بصفة خاصة.

أضرار وخطورة حلوى الموت

وأضاف «الحوفي»، أن متناولي حلوى الموت الحامضية تلك يشعرون بآلام شديدة، وهي كالتالي:

- تأثير شديد على المعدة.

- ارتجاع في المريء.

- التهابات في جدار المعدة.

- تناول حلوى معبأة ومغلفة في ظروف غير صحية يسبب التهابات القولون.

- رفع معدل ضربات القلب.

- بها طعم لاذع شديد جلاتيني يعمل على اضطرابات معوية.

- خطر الإصابة بالحموضة المفرطة.

- حدوث مشاكل في الفم والأسنان.

- تعمل على زيادة مستويات السكر في الدم.

- تؤدي إلى اضطرابات في عمليات التمثيل الغذائي.

تحذير من الحلوى

وأكد الحوفي، أن تناول حلوى الموت أو أي حلوى غير معبأه صحيًا، أو مخزنة بطريقة غير جيدة، يمثل خطورة شديدة على معدة الأطفال: «احتواء الحلوى على الألوان الفسفورية ضار بالصحة، وتناولها بعيدًا عن المعايير الثابتة في تناول الحلويات يؤثر على المعدة، ويجب متابعة الأم والأب للأطفال عند تناولها، مع ضرورة عدم الإفراط خاصةً للأطفال الصغار».

محاذير تناول الحلوى

وأكد عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«هُن»، أنه يجب عند تناول الحلوى، اتباع الآتي:

- يجب تناول الحلوى غير المصنعة بألوان غير طبيعية.

- تناول بجانب الحلوى طعام متوزان في اليوم.

- تناول الحلوى ببطء، حتى لا تأكل كمية كبيرة ما يسبب السمنة.