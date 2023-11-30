الامارات | «نفرح مع الجميع»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح، أمس، ضمن فعاليات عيد الاتحاد الـ52 في رأس الخيمة المعرض التشكيلي للفنان الإماراتي عبيد سرور الماس عضو مؤسس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية مشرف عام مرسم رأس الخيمة التشكيلي بعنوان «نفرح مع الجميع».

وقال الفنان التشكيلي عبيد سرور إن المعرض يستمر أسبوعين، ويتضمن 35 عملاً تشكيلياً في مختلف الألوان.