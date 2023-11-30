لايف ستايل

الامارات | «نفرح مع الجميع»

0 نشر
رأس الخيمة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «نفرح مع الجميع» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح، أمس، ضمن فعاليات عيد الاتحاد الـ52 في رأس الخيمة المعرض التشكيلي للفنان الإماراتي عبيد سرور الماس عضو مؤسس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية مشرف عام مرسم رأس الخيمة التشكيلي بعنوان «نفرح مع الجميع».

وقال الفنان التشكيلي عبيد سرور إن المعرض يستمر أسبوعين، ويتضمن 35 عملاً تشكيلياً في مختلف الألوان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا