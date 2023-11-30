الامارات | هونغ كونغ تتغلب على وحدة كبار السن بـ «الديسكو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتمايل بولي تشان وهي تغمض عينيها داخل مركز اجتماعي لكبار السنّ، يشبه ملهى ليلياً في هونغ كونغ، التي يُبدي الخبراء قلقهم من الوحدة الموحشة التي يعانيها فيها من بلغوا خريف العمر.

ومنذ يوليو، يستقبل المركز الاجتماعي المزيّن بكرات الديسكو وكريات متلألئة من الأرض إلى السقف، حصص رقص أسبوعية.

وتشير مديرة البرنامج، لاي سيم فونغ، إلى أن الفكرة نشأت من المشاغل المخصصة لكبار السن في هونغ كونغ، التي فرضت سلطاتها خلال جائحة «كوفيد-19» قيوداً اجتماعية كانت من الأكثر صرامة في العالم.

وتضيف: «إن الهدف الكامن وراء البرنامج هو التغلب على الوحدة والافتقار إلى الحياة الاجتماعية اللذين يعانيهما كبار السن»، في حين «فقد كثيرون الرغبة في مغادرة منازلهم».

ويُسجَّل حضور كامل في حصص الديسكو المقامة بعد الظهر، لكن لاي ترى أن المشروع غير كافٍ، مقارنة بالاحتياجات الفعلية لشريحة السكان هذه، في هونغ كونغ. ومن بين كبار السن الذين ترك أبناؤهم وأحفادهم المدينة، لدى نحو 70% ميل نحو الاكتئاب، في حين أن نحو 80% معرّضون لخطر كبير بـ«العزلة الاجتماعية»، وفق ما يبيّن استطلاع رأي أجري عام 2022.