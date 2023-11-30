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الامارات | نفوق أنثى الفيل الوحيدة في الفلبين

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مانيلا - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نفوق أنثى الفيل الوحيدة في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت منظمة «بيتا» المعنية بحقوق الحيوان، نفوق أنثى فيل قضّت نحو خمسة عقود بمفردها في قفص بحديقة حيوان في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وقالت منظمة أنصار المعاملة الأخلاقية للحيوانات (بيتا)، إن «مالي» نفقت داخل قفصها الخرساني في حديقة حيوان مانيلا، حيث ظلت محبوسة لمدة 46 عاماً.

وقالت «بيتا» في بيان: «بسبب اللامبالاة والجشع، ماتت أنثى فيل (مالي) بالطريقة نفسها التي عاشت بها لنحو 50 عاماً: وحدها في قفصها الخرساني في حديقة حيوان مانيلا».

وانضم المشاهير في جميع أنحاء العالم، مثل الدكتورة جين جودال وبول مكارتني، إلى حملة منظمة «بيتا» للدعوة إلى إطلاق سراح «مالي» في محمية، حيث كان من الممكن أن تستمتع بصحبة الفيلة الأخرى.

وقالت «بيتا»: «قضت حديقة حيوان مانيلا ومدينة مانيلا على (مالي) بالحبس الانفرادي لعقود، ما يعد تعذيباً لإناث الفيلة التي من الطبيعي أن تقضي حياتها بين أمهاتها وشقيقاتها، ويحمي بعضها بعضاً وتربّي صغار بعضها بعضاً».

وقال عمدة مدينة مانيلا، هوني لاكونا بانجان، إن سبب نفوق «مالي» لم يتم تحديده بعد.

وكانت «مالي» هي مصدر الجذب الرئيس في حديقة حيوان مانيلا.

وكانت «مالي» هدية من سريلانكا للسيدة الأولى الفلبينية، إيميلدا ماركوس في عام 1977، حيث كانت تبلغ ثلاث سنوات فقط عندما وصلت إلى مانيلا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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