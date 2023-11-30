الامارات | النعيمي والمعلا وحمدان ومكتوم بن محمد يُقدّمون واجب العزاء في والد عبدالرحمن العويس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين أمس، واجب العزاء إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، في وفاة المغفور له والده، محمد بن ناصر العويس. وأعرب سموّ الشيوخ، خلال زيارة مجلس العزاء في منطقة الجرينة بإمارة الشارقة، عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لإخوة وأبناء وعموم أسرة العويس، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان حاكم عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان.