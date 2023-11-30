خضار شتوي يحميك من الإصابة بالسرطان وينظف القولون من السموم.. ما هو؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع دخول فصل الشتاء، تحرص الأمهات على أن يتناول أطفالها أطعمة مفيدة حتى تحافظ على صحتهم، وتعزز الجهاز المناعي لديهم، وبالتالي عدم إصابتهم بالأمراض والعدوى المنتشرة بسهولة، وفي هذه الحالة تكون الخضروات هي الحل الأمثل، ويأتي في مقدمتها الملفوف أو «الكرنب».

يعتبر المفلوف من الخضروات التي تفضل معظم الأمهات طهيها، خاصة في الشتاء، كونه يساعد على تدفئة الجسم ومده بالطاقة، وفي السطور التالية، تستعرض «هن» أهم الفوائد الغذائية التي يحتوي عليها الكرنب.

فوائد تناول الملفوف في فصل الشتاء

من جانبه، قال الدكتور محمد الحوفي، خبير التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن» إن الكرنب يعد من الخضراوات المفيدة للجسم بشكل كبير بجانب مذاقه الشهي، وينصح ربات البيوت والأمهات، بطهيه لأبنائها خلال فصل الشتاء، موضحا أنه من الضروروي الحرص على عدم الإفراط في تناوله، فيكفي مرة أو مرتني في الشهر، لأنه من الأطعمة التي تتحول إلى نشويات وبالتالي تسبب مشاكل السمنة والوزن الزائد، وفيما يلي أهم فوائد الكرنب:

- يعد الكرنب من الخضروات الغنية بكميات عالية من الألياف، التي تساهم في تقليل نسبة السكر والكولسترول في الدم.

- يعمل الكرنب على تحسين حركة الأمعاء بشكل جيد، خاصة لمن يعانون من الإمساك.

- يساعد تناول الكرنب أو الملفوف، على تنظيف القولون من السموم المتراكمة بداخله.

- يحتوي الكرنب على نسبة جيدة من الأملاح المعدنية ومواد مضادة للأكسدة، ما يمنع الإصابة بالتهابات الأوعية الدموية ويعزز من صحة القلب.

- يقي الجسم من الإصابة بالسرطان، إذ يحتوي على مركبات تخفف من التورم وتسكن الألم الناتجة عنه.