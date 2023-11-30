فيديو مروع.. طائرة تتعرض لـ مطبات هوائية وهذا ما حدث للركاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عاش ركاب طائرة روسية لحظات مرعبة عندما اهتزت التابعة لشركة إيروفلوت بشكل لا يمكن السيطرة عليه بعد تعرضها لمطبات هوائية.

ووفق صحيفة ديلي ميل البريطانية، شوهد الركاب المصابون بالذعر على متن طائرة بوينغ 777-300 وهم يمسكون بالمقاعد أمامهم بينما كانت الطائرة تتأرجح خلال رحلة على طريق بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي إلى موسكو .

وبينما كانت الطائرة تحلق فوق جبال الأورال الشمالية، بدأت تهتز فجأة.

وأصيبت امرأة، كانت قد ذهبت إلى المرحاض قبل بدء الاضطرابات، في الرأس أثناء محاولتها العودة إلى مقعدها.

وقالت راكبة تدعى ليوبوف، إن الطاقم حذر الناس من الاضطراب، لكن لم يتوقع أحد أن يكون بهذه القوة.

وأضافت أنه طُلب من الركاب في البداية ربط أحزمة الأمان والبقاء جالسين، قبل أن يطُلب منهم لاحقًا الاستلقاء على الأرض.

"شعرنا وكأننا نسقط، كان الأمر مخيفا، بدأ كل شيء بشكل غير متوقع - كان هناك اضطراب قوي، وكانت المرأة المصابة في المرحاض في تلك اللحظة تحاول الوصول إلى مكانها، وأصيبت في رأسها"، كما تضيف ليوبوف.

وتابعت أن المرأة حاولت الجلوس في مقعدها عندما بدأت الطائرة تهتز، لكنها فقدت توازنها وسقطت في الممر، ما أدى إلى إصابتها بنزيف، ثم بدأ الطاقم بالبحث عن الأطباء على متن الطائرة.

وكان من بين الركاب وزير الصحة في إقليم كامتشاتكا، ألكسندر جاشكوف، الذي قدم الإسعافات الأولية للمرأة وقام بتضميد جرحها.

وعندما هبطت الطائرة في موسكو، تم نقل الضحية أولاً، وفحصها الأطباء.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dailymail.co.uk%2Fembed%2Fvideo%2F3068943.html%3Ffbclid%3DIwAR0gbtCTfsZjComl9tfDY-zMayr6U7ItZr74JThrn4N2yzT_JojGqGwk6Po&h=AT02Q6UlYx2rFK__x5q7wDmiuY5uGUpjte3Hwz_VgbhbfE9TDb4YYfGdLDcC8JDSr_fKNUIRxBrMmC4MFZ1yQ87hPPms_uMS3p2zeYrc3v642MQ6GJjdbN9OuNarAfgeIbnI7_qlkPabVIvh&__tn__=R]-R&c[0]=AT2iT6MoCUg_wiKc6W3acu9mc7OCavnh9ij1SEocbwWqpHR83DuIiOP9poyhTL2Vj9EMy6NYyRB-LP7VawseWzTfq2oE3oGJwvElJw4WXVxBaQov251LnaMLRgD6s1d3xoGRm3WV7qbcgZdwYxSuJHN2MvO1-riUmYwZxncuR5_MjjuUTW1er1dOwpQnRAaQgzj5fJOUND6H9Cp3

سرطان البروستاتا.. علامة خفية تدل على انتشار السرطان في ساقيك

"تظهر أثناء الليل".. علامتان تدلّان على خطر حدوث نوبة قلبية

اذهب للطبيب فورا.. احذر 10 أعراض تكشف أن صحتك في خطر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 28-11: تحقيق أهداف لهذا البرج.. ونصائح وتحذيرات لهؤلاء

هل "وضع الطيران" يحميك من مخاطر الهاتف أثناء النوم؟.. هذا ما يحدث لجسمك