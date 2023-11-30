هذا ما يحدث لجسمك إذا لم تشرب كمية كافية من الماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند سامي

الكثير منا يعلم أهمية شرب الماء لكي للحافظ على رطوبة الجسم، ولكن الكثير لاينتظم على شرب الماء، لهذا السبب تحتاج حقا إلى الإحتفاظ بزجاجة الماء في اليد.

الماء أمر حيوي للصحة الجيدة، وهو يساعد حقا في توازن الجسم، وبما أن حوالي 60% من جسم الإنسان عبارة عن ماء، فإنه يحتاج إلى الحفاظ على مستويات الترطيب لتغذية الخلايا والحفاظ على عمل الدماغ والجسم،وفقا لموقع “eatingwell”.

طاقة منخفضة:

عند الجفاف، قد تلاحظ إنخفاض في مستويات الطاقة لديك، حيث يساعد الماء في إبقاء عقلك يقظ وجسم متوازن، وإذا كنت لا تشرب ما يكفي من الماء خلال النهار، فقد تشعر بالتعب الشديد بحيث لا تستطيع الإستمرار في العمل أو الذهاب إلى تمرينك المسائي.

الضباب العقلي:

يحتاج دماغك إلى الماء لأنه يتكون من حوالي 73% من الماء، فأنه شرب كمية كافية يبقيك حادا عقليا، حتى على المدى الطويل، فأنه الجفاف يؤثر سلبًا على الذاكرة العاملة، تسمح لنا الذاكرة العاملة بتذكر المعلومات بشكل مؤقت حتى نتمكن من العمل دون أن نفقد مسار ما نقوم به، اذا كنت تشعر بالضباب وتتباعد المسافة، فاشرب بعض الماء لترى ما إذا كان ذلك مفيدًا.

زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية:

فإن الجفاف يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، لذا للحفاظ على نظام القلب والأوعية الدموية في أفضل حالاته، انتبه إلى الكمية التي تشربها، إذا كان لون بولك أصفر داكنا أو شعرت بالإغماء، فاشرب بعض الماء على الفور.

المزاجية:

الجفاف يمكن أن يجعلك غريب الأطوار أيضًا، فأن المشاعر، مثل الغضب والعداء والارتباك والاكتئاب والتوتر، تزداد مع حدوث جفاف بنسبة 1٪ فقط،لذا، في المرة القادمة التي تشعر فيها بالإحباط أو الانزعاج، اسكب لنفسك كوبا من الماء وخذ بعض الوقت للتنفس وترطيب الجسم.

الإخلاط بين العطش والجوع:

في بعض الأحيان نخلط بين العطش والجوع، لذا أشرب وأنظر ما إذا كان ذلك يساعدك على تميز ما يحتاجه جسمك حقا، إذا كنت لا تزال تشعر بالجوع بعد ذلك، تناول الطعام، من المهم الإستماع إلى إشارات جسمك وتزويده بما يحتاج إليه.

عملية التمثيل الغذائي أبطأ:

هناك حاجة إلى الماء لكل وظيفة في الجسم، لذلك عندما تعاني من الجفاف، يتباطأ التمثيل الغذائي لديك بشكل طبيعي، ومعه تتباطأ مستويات الطاقة لديك، إن البقاء رطبا بشكل صحيح يمكن أن يمنح جسمك ما يحتاجه ليعمل حتى تشعر أنك في أفضل حالاتك.

الصداع:

نظرًا لأن دماغك تحتاج إلى الماء، فعند نقصه، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الصداع والتعب، لذا قبل تناول الدواء، تناول بعض الماء أولاً ثم استرح، قد يختفي ألم الرأس هذا دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات أخرى.

تلف الجلد:

تحتاج بشرتنا إلى الماء لتبقى صحية وتبدو رطبة، إلى أن الأشخاص الذين شربوا كمية كبيرة من الماء كانت بشرتهم أكثر مرونة وأقل جفافًا وخشونة، وعدم شرب ما يكفي يمكن أن يزيد من آثار الشيخوخة، مع عدم كفاية الماء، يمكن أن يتشقق الكولاچين، مما يؤدي إلى الخطوط الدقيقة والتجاعيد، لهذا السبب يحتاج الناس إلى منتجات مرطبة في نظام العناية بالبشرة لتكملة كمية الماء التي يتناولونها للحصول على مظهر ناعم ومرن.

التدريبات الرياضية:

عندما تتعرق، فإنك تفقد الماء، لذلك من المهم أن تشرب قبل وأثناء وبعد التمرين لتجديد المخزون المفقود، فإن عدم شرب الماء بشكل كاف أثناء التمرين يمكن أن يقلل من القوة والقدرة على التحمل الأداء الرياضي ومن المهم أن تستمر في الترطيب أثناء التمرين وبعده.

زيادة الوزن:

قد يساعد شرب الماء على إنقاص الوزن، خاصة إذا كنت تشربه بدلاً من المشروبات السكرية أو غيرها من المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية، فالماء مشبع، لذلك يمكن أن يساعدك على الشعور بجوع أقل بين الوجبات الخفيفة، على الرغم من أنه لا ينبغي عليك شرب الماء كبديل للوجبات.

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