اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا واحصل على 10 سنوات إضافية مجانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الأطعمة المليئة بالسكريات والدهون المشبعة والسعرات الحرارية الزائدة، والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل السمنة وأمراض القلب والسكري والسرطان.

ووفقًا لما جاء عبر صحيفة "مديكال إكسبريس"، ضم فريق البحث متخصصين في الصحة العامة، وباحثين في مجال الإدمان، ومتخصصي صحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي والتغذية، من جامعات غلاسكو البريطانية وبيرغن النروجية وديكن الأسترالية.

وقام فريق البحث بتحليل بيانات نصف مليون شخص من سجلات البنك الحيوي البريطاني، غطت فترة متابعة استمرت 30 عاماً.

ومن خلال مقارنة نتائج الأشخاص الذين تحولوا من أنماط الأكل غير الصحية إلى أنماط صحية، مع نتائج الذين لم يتحولوا إلى حمية صحية.

ووجد الباحثون أن التحول إلى الأكل الصحي يمكن أن يضيف سنوات إلى متوسط العمر المتوقع.

وبشكل أكثر تحديداً، وجدوا أن الأشخاص في منتصف العمر الذين تحولوا من نظام غذائي غير صحي إلى نظام غذائي صحي، وحافظوا على هذا النمط، أضافوا ما يقرب من 10 سنوات إلى حياتهم.

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