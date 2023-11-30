مكون بـ 5 جنيهات يُخلصك من الرؤوس السوداء الموجودة على أنفك.. ما هو؟

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

هل سبق لك أن نظرت إلى المرآة وتحدق في تلك الرؤوس السوداء المزعجة على أنفك؟، يمكن لهذه النقاط الصغيرة أن تكون بمظهر غير مريح أو جيد للعين، لكن لا تقلق لقد دعمناك ببعض العلاجات المنزلية المجربة والحقيقية والتي ستجعلك تقولين وداعًا لتلك الرؤوس السوداء العنيدة.

ولكن قبل أن نتعمق، لا بد من معرفة أن كل نوع من أنواع البشرة فريد من نوعه، لذا فإن ما يناسب أحدها قد لا يناسب الآخر، فاستشر أولًا طبيب الأمراض الجلدية إذا لم تكن متأكدا من نوع بشرتك أو كنت تعاني من أمراض جلدية موجودة.

علاجات منزلية لعلاج الرؤوس السوداء

ويرصد «هُن» في السطور التالية، خمسة علاجات منزلية لتوديع تلك الرؤوس السوداء الصغيرة والمزعجة، نقلًا عن الموقع الهندي boldsky.

1. التبخير

ابدأ بمعالجة أنفك من خلال جلسة بخار، قم بغلي بعض الماء، واتركه يبرد قليلاً، ثم حركه فوق البخار مع لف منشفة فوق رأسك.

يؤدي ذلك إلى فتح المسام، ما يسهِّل عليك التخلص من تلك الرؤوس السوداء، ولكن حافظ على مسافة آمنة من الماء الساخن.

2. صودا الخبز

اخلطي القليل من صودا الخبز (عبوة بـ 5 جنيهات) مع الماء لتكوين عجينة، ثم قم بتدليك هذا الخليط على أنفك بلطف بحركات دائرية لمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم اشطفيه.

تعمل صودا الخبز كمقشر طبيعي، وتودع خلايا الجلد الميتة والرؤوس السوداء المزعجة، ولكن احذر الاستخدام المفرط قد يؤدي إلى الجفاف لذا مرة واحدة في الأسبوع كافية.

3. العسل والقرفة

قم بخلط العسل والقرفة لعمل قناع، ضعيه على أنفك واتركيه لمدة 15 دقيقة.

تجتمع خصائص العسل المضادة للبكتيريا مع قدرة القرفة على تحسين الدورة الدموية، مما يساعد على فتح المسام والتخلص من الرؤوس السوداء.

تحذير: إذا كان لديك حساسية من العسل، تخطي هذا.

4. عصير الليمون

عصير الليمون يمكن أن يكون أيضًا حليفك في التخلص من الرؤوس السوداء، ضعي القليل من عصير الليمون على أنفك واتركيه حتى يجف لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه.

يعمل حمض الستريك الموجود في الليمون بسحره عن طريق تحطيم الزيوت الزائدة وخلايا الجلد الميتة. تحذير: عصير الليمون قد يسبب تهيجًا للبعض.

5. زيت شجرة الشاي

اغمس قطعة قطن في زيت شجرة الشاي المخفف وضعها على أنفك.

يتمتع هذا الزيت العطري بخصائص مضادة للميكروبات، مما يجعله سلاحًا فعالاً ضد الرؤوس السوداء.

تذكر إذا كانت لديك مخاوف أو حالات جلدية موجودة مسبقًا، فاستشر أحد المتخصصين.