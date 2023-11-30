كان الأخير.. كيف احتفلت زوجة يوسف الشريف بعيد زواجهما الـ 14 قبل الانفصال؟ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استمر زواجهما لمدة 14 عامًا، إلا أن الانفصال كان النهاية الحزينة الذي أسدل الستار على قصة الحب التي جمعت بين المودة والنجاح، وأطفال، ظل فيهما الثنائي يوسف الشريف، وإنجي علاء، يبتعدان عن عيون الكاميرات، وأخبار «التريندات» قبل أن يصدما الجميع بانفصالهما عقب أشهر من عيد زواجهما الـ 14، في سرية تامة، فاجأت متابعيهما وجماهيرهما.

انفصال إنجي علاء عن زوجها الفنان يوسف الشريف

ومؤخرًا، فاجأت الكاتبة المصرية إنجي علاء، متابعيها بخبر الانفصال، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على «تويتر» تكشف عن انتهاء علاقتها بالفنان يوسف الشريف، مؤكدة أن علاقتهما الطيبة المبنية على الاحترام المتبادل، ستظل قائمة حتى بعد نهاية الزواج، وأن صداقتهما لن تتأثر بهذا القرار، وفقًا لما كتبته: «قدّر الله وما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتب لنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف إني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء».

كيف احتفلت زوجة يوسف الشريف بعيد زواجها الـ 14 قبل الانفصال؟

وجاء خبر الانفصال دون أن يسبقه شائعات مثلما يحدث مع الثنائيات الفنية، ما أصاب متابعيهما بصدمة كبيرة، خاصة وإن الكاتبة إنجي علاء كانت احتفلت بعيد زواجهما الـ 14 خلال الأشهر القليلة الماضية.

واحتفلت زوجة الفنان يوسف الشريف السابقة، بعيد زواجهم، من خلال مقطع فيديو مصور، وثقت فيه أفضل لحظاتهم، وتفاصيل عديدة من حياتهم، عبر حسابها الشرخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تاركة دعوة عامة، بالتوفيق لهم، مدونة: «عيد جوازنا الـ14 كل سنة وانت طيب يا حبيبي ويارب دايما ربنا يعملنا اللي فيه الخير».

معلومات عن إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف السابقة

- إعلامية وكاتبة مصرية.

- وُلدت عام 1983، وتبلغ من العمر 40 عامًا.

- تخرجت في كلية الإعلام قسم الصحافة والنشر بالجامعة الأمريكية.

- تزوجت الفنان يوسف الشريف عام 2009، واستمر زواجهما 13 عامًا.

- تملك مجلة تصدر باللغة الإنجليزية «يوفوريا» أو «Euphoria».

- عملت استايلست وألفت العديد من الأعمال الدرامية التي كان بطلها زوجها سابقا يوسف الشريف، على رأسها: الصياد، اسم مؤقت، ورقم مجهول، والقيصر 2016.