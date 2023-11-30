أقوى 5 طرق للتخلص من الانتفاخ في دقائق.. سحرية وفعالة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعاني بعض الأشخاص من مشاكل كثيرة في المعدة مثل الانتفاخ، خاصة بعد تناول وجبة دسمة ممتلئة بالبروتيانت، ويشعر أن حجمها أصبحت متضاعفة، ويكون من الصعب هضمها نتيجة وجود مشاكل في الجهاز الهضمي.

ولكي تتخلص من الغازات والانتفاخ الشديد بسرعة كبيرة، تقدم «هن» في التقرير التالي، أبرز الطرق للتخلص من تلك المشكلة، وذلك بحسب ما ذكره موقع «everydayhealth».

أقوى الطرق للتخلص من الانتفاخ الشديد

1 - شرب المياه:

قد يظن الشخص أن أسوأ شيء يمكن عندما تكون بطنه ممتلئة تمامًا هو شرب المياه، إلا أن ذلك صحيحا، لأنها تعمل على تقليل الانتفاخ بنسبة كبيرة، وتحرك الأمعاء بسهولة، مما يحمي المعدة من الإصابة بالإمساك، كما أنها تخلص الجسم من السموم عن طريق إزالة الصوديوم الزائد.

2 - المشي:

ينصح بممارسة رياضة المشي عندما يتناول الشخص كمية كبيرة من الطعام ولا يعرف كيف له أن يهضمه بسهولة، وتجنب الذهاب إلى النوم أو الجلوس مباشرة لفترات طويلة، لتسهل من حركة الأمعاء، وهو ما يساعد في تسريع إفراغ المعدة.

3 - تجنب تناول المشروبات الغازية:

يعد الحصول على المشروبات الغازية بعد وحجبة دسمة، يساعد على صعوبة الهضم بنسبة كبيرة.

5 - تناول شاى بالنعناع:

يحافظ مشروب الشاي بالنعناع على التخلص من انتفاخ البطن، كما أن أي مشروب دافئ مثل الزنجبيل أو الشمر، يساعد على إرخاء الجهاز الهضمي وتخفيف الانتفاخ والغازات.

6 - ممارسة رياضة اليوجا:

يجب على الشخص أن يمارس بعض الوضعيات المختلفة بعد تناول وجبة ثقيلة وصعبة الهضم، فإن ذلك يسهل من عملية الهضم، ويحرك الأمعاء بشكل أسرع، وذلك مثل: الشهيق من خلال الأنف والزفير من خلال الفم، ثم يستمر في التكرار حتى يشعر ببعض الراحة.