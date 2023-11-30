تحذير للسيدات من جرابات موبايل تؤثر على عمر البطارية.. «لو ببلاش اوعي تشتريه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يُعد جراب الموبايل من الأشياء الحافظة له من الأتربة والدخان وما إلى ذلك، كما أنها رائعة لامتصاص الصدمات وحماية الأجهزة، إذ أنها تعمل كعازل يحيط بها، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرات من استخدام أحد أنواع جرابات الموبايل، وهي التي تلتصق بها سلسلة أو التي توجد فيها مادة سائلة لامعة، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، كيفية تأثير هذه الجرابات على الهواتف.

جرابات تؤثر على الموبايل

عبرت السيدة حنان حسين، لـ«هُن»، أنها اشترت الجراب الذي يحوي على السلسلة منذ فترة قليلة من أحد المحال، وهي لم تكن تعرف خطورته، أو أنه سيحدث لها ضرر منه، لكنها فوجئت بكسر في ظهر الموبايل، بينما أضافت ماجدة بهنان، سيدة ثلاثينية، أن جراب الجليتر يتسرب منه المياه إلى الموبايل مما أثر عليه بصورة كبيرة وترك حرقا في الشاشة.

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ووفقًا لما ذكره موقع «business insider»، المتخصص في التكنولوجيا، فإن جراب السلسلة أو الجليتر، تظهر الحروق الكيميائية على سطح الموبايل بسببهما، لأن بهما مواد تؤثر على عمر البطارية بصورة يؤكدها إعدادات الهواتف، وكانت قد أكدت تقارير لوسائل إعلامية عالمية، لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن ظهر حدوث حالات حرق كيميائي نتيجة تعرض الموبايل للسائل الذي في جراب الموبايلات.

تحذير للسيدات من جرابات موبايل

وهو ما أكد عليه كريم مصطفى، مهندس الإلكترونيات، خلال حديثه لـ«هُن»، إذ أن جراب الموبايل السلسلة، به أربع دبابيس معدن، مما يعرض ظهر الموبايل للكسر، وجراب الجليتر بعد تلامس المادة السائلة الشفافة له التي داخل الجراب يسبب الحروق الكيميائية، ومع التعرض لأشعة الشمس يسبب حرق للجلد، كونها تحتوي على مواد كيميائية حال تسربها.

اختيار الجراب المناسب

أوضح المهندس خالد يسري، الخبير التقني لتكنولوجا المعلومات، في حديثه لـ«هُن»، أن اختيار جراب الموبايل له دور في عمر البطارية، ويرجى توخي الحذر عند اختياره بالاهتمام بالمعايير التالية:

- اختيار جراب به حماية شفاف ممتص للصدمات.

- اختيار جراب مناسب للوجهين بزاوية 360 درجة.

- اختيار جراب خلفي شفاف من الأكريليك.

- الحذر من موضع المغناطيس في الجراب حتى لا يؤثر على المنتج.

- اختيار جرب به مادة بولي يوريثين مقاوم للحرارة، لحماية موبايلك من بصمات الأصابع والخدوش والغبار.

- يجب تنسيق لون الجوارب مع شكله ولونه وكذلك بطول مناسب.