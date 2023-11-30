إزاي تحفظي ابنك القرآن بسرعة.. طريقة لا يمكن تخيلها

القاهرة - سمر حسين - ماما

من الأمور التي تحرص عليها النساء هي تحفيظ أبنائهن القرآن في سن صغيرة، إذ أنه من أفضل الأعمال الصالحة التي يحرصن عليها دائمًا، وأمنيةً كل مسلم أن أطفاله يكونون من حملة كتاب الله وحفظ آيات القرآن الكريم، لذلك نقدم «هُن» في السطور التالية، كيفية تعليم الأطفال حفظ القرآن الكريم في سن صغيرة بسرعة.

طريقة تحفيظ القرآن للأطفال

أوضح الشيخ رمضان عبد المعز، في برنامجه «لعلهم يفقهون»، أن تحفيظ القرآن الكريم يجب أن يكون في الثلاث سنوات: «أول ما يتم تلات سنين لازم تبدأ الأم أو الأب يكلموه عن فضل حفظ القرآن، ويبعتوه الكُتاب لحفظ القرآن تدريجيًا، مع محاولة فهم معانيه للحفظ عن ظهر قلب».

طرق تحفيظ القرآن بسرعة

وقال عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأزهر الشريف، عبد الغني محمد، خلال حديثه، لـ«الوطن»، أن حفظ القرآن الكريم يجب من خلال اتباع الطريقة التالية: «كل آية يجب أن تحفظ على حدة، يعني كل آية نقسمها لأجزاء مع تكرار كل جزء بها عند الحفظ، مع الحرص على الابتعاد عن المشتتات والتفرغ للقراءة بتمعن».

فمثلًا عند حفظ آية من سورة البقرة «وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ»، يجب تكرار «والذين يؤمنون بما أنزل إليك» عدة مرات على حدة، كجزء أول من الآية، مع تكرار «وما أنزل من قبلك» أكثر من مرة، وتكرار ذلك في «وبالآخرة هم يوقنون»، مع جمع الآية كلها وقراءتها مرة أخرى.

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قراءة القرآن

يجب قراءة القرآن بالتقسيم على عدد الأجزاء والختمات، ونشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، تقسيم جدول ختم وقراءة القرآن، الذي يمكن اتباعه للانتهاء من ختم وقراءة القرآن من خلال التالي:

- ختمة واحدة في اليوم، فينبغي قراءة 3 أجزاء يوميًا لمدة ساعة واحدة، وستستغرق الختمة 10 أيام كاملة.

- ختمتين فينبغي قراءة 6 أجزاء يوميًا لمدة ساعتين يوميًا، وستصبح مدة الختمة 5 أيام.

-3 ختمات، ينبغي قراءة 9 أجزاء لمدة 3 ساعات يوميًا، وتستغرق مدة الختمة 3 أيام ونصف اليوم.

- 4 ختمات، ينبغي قراءة 12 جزءا لمدة 4 ساعات يوميًا، وتستغرق الختمة يومان ونصف اليوم.

- 5 ختمات، ينبغي قراءة 15 جزءا لمدة 5 ساعات يوميًا، وتستغرق ختمة القرآن في هذه الحالة يومين فقط.