لو بتعيطي كتير.. احرصي على هذا الذكر والآيات لفك الكرب وإزالة الهموم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«بعيط كتير وبتعصب وبحاول أهدى ومش عارفة»، «العصبية زادت على أولادي وبقوا بيخافوا مني»، «مشتتة وحاسة كل أموري صعبة»، «العياط بيزيد عندي من غير سبب وبدعي ربنا ومش عارفة أعمل إيه»، أسئلة كثيرة تتردد بداخل بعض الفتيات والسيدات، فلا تعلم كيف يتبدل حالها وتخرج من كل ضيق، وهو ما نقدمه من خلال «هُن»، بذكر يجب أن تحرص عليه كل سيدة، للتخفيف من العصبية وتحسين النفسية والإلهام بالهداية.

ذكر يخرجك من كل ضيق

وأوضح الداعية الإسلامي مصطفى حسني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يوجد ذكر يجب على السيدات الإكثار منه والحفاظ عليه للابتعاد عن كل هم وضيق: «لو بتعيطي كتير في كذا سبب السبب الأول المشاكل، ودي لازم تعرفي أنها محلولة، ولو في حاجة مضيقاكي من الناس المقربين أو من نفسك، محتاجة وقفة وكثرة ذكر لله».

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«لازم كل سيدة تقف على باب ربنا، وتبذل قصارى جهدها وهي بتدعي، وتلزم ذكر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وإن شاء الله ليكون فيها الشفاء، في قضاء الحاجات وتفريج الكرب، والناس ليها معاه قصص كتيرة بإذن الله»، وأضاف «حسني»، يجب الامتثال لآداب الدعاء، وذكر الله سبحانه وتعالى.

سورة قرآنية تزيل الكرب

وكان ورد عن بعض الصالحين أن يجب قراءة سورة الشرح: «أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ»، ويستحب قراءة سورة الفاتحة سبع مرات بنية فك الكرب: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، أهدنا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ».

أدعية تزيل الكرب وتحل المشكلات

الشعور بالحزن الدائم والكرب أمر يسيطر على الإنسان بين الحين والآخر، لذلك يجب الدعاء بالأدعية التالية لفك الهم:

- اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.

- اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَدْمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَرَدِّي، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الغَرَقِ.

- من دعاء فك الكرب اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ.

- اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا.

- اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا.