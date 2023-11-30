مثبطات الشهية.. علاج للسمنة أم مشكلة اقتصادية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

السمنة هي مشكلة صحية عالمية تؤثر على مليارات الأشخاص حول العالم ويمكن أن تؤدي السمنة إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك أمراض القلب، والسكري، وبعض أنواع السرطان.

وجدت سلسلة متاجر المواد الغذائية الأمريكية العملاقة "وول مارت" بالفعل أن العملاء الذين يتناولون هذه المثبطات صاروا يتسوقون بشكل أقل.

يقول رئيس أعمال "وول مارت" في الولايات المتحدة، جون فورنر، في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" للأنباء إنهم يتسوقون عدداً أقل من السلع، أو يشترون منتجات ذات "سعرات حرارية أقل".

في المقابل طمأن رئيس مجموعة "وول مارت"، دوج ماكميلون، المستثمرين في أغسطس (آب) الماضي بأن المستهلكين ينفقون المزيد من الأموال على الصحة والعافية. وتبيع شركة "وول مارت" الأدوية عبر صيدليات في متاجرها - وبالتالي يمكنها تكوين تصور عن سلوك الشراء، على نحو يضمن مجهولية المستهلكين، حسبما تؤكد الشركة.

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