هذا ما يحدث لجسمك عند تناول «الحمام المحشي».. 6 تأثيرات غير متوقعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الحمام المحشي من أكثر الأطعمة التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص سواء كبار أو صغار، فهو بمثابة طبق شعبي شهير في الكثير من البلدان العربية خاصة مصر، بسبب طعمه اللذيذ بجانب فوائده الصحية المختلفة التي لا يعرفها البعض.

الطريقة الصحيحة لطهي الحمام المحشي

ومن جانبها، ذكرت الدكتور ليندا جاد، استشاري التغذية والسمنة، لـ«الوطن»، أن الحمام المحشي يعتبر من الوجبات المصرية التقليدية الشهية، والكثير من الأشخاص لا تعرف فوائده المتعددة على الصحة، فهو غني بالبروتينات، ويحتوي على نسبة دهون قليلة، موضحة أنه يفضل اتباع طريقة معينة عند طهيه، حتى لا تتحول عناصره المفيدة إلى أضرار، وهي أن يتجنب وضع الكثير من الزيوت والسمن، واستبدالها ببعض الخضروات المفيدة للجسم.

أبرز فوائد تناول الحمام

- يعد الحمام المحشي من الأطعمة التي تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

- يحتوي الحمام على نسبة عالية من الدهون الصحية التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار بجانب تحسين الجيد منه.

- يعتبر الحمام المحشي من الوجبات الغنية بفيتامين ب، الذي يقوي من صحة الدماغ.

- يساعد الحمام المحشي على تحسين صحة الجهاز الهضمي.

- الحمام المحشي غني بكميات كافية من الألياف الغذائية، والتي تقلل من فرص الإصابة بالإمساك.

- الحمام من الأكلات المصرية الصحية، إذ يحتوي على نسبة عالية من البروتين مما يشعر بالشبع بسرعة والشعور بالامتلاء بعد تناوله.

- يحتوي الحمام على نسبة سعرات حرارية منخفضة.

هل الحمام المحشي مفيد للصحة؟

- يحسن الحمام من صحة العظام ويقويها.

- يعد الحمام من الأطمعة التي توفر البروتين الضروري للجسم والخالي من الدهون.

- تناول الحمام يحسن بصورة جيدة عملية الهضم.

- يحافظ الحمام على توفير فسفور مناسب للجسم.

- الحمام من أكثر الأكلات التي تحتوي على نسبة كافية من الدهون الصحية، التي تعمل على خفض الكوليسترول الضار من الجسم.