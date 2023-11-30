تحذير من تأثير العاصفة الشمسية على عين الأطفال.. 6 نصائح لتجنب المخاطر

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من القلق تنتاب الأمهات مع التغيرات في حالة الجو، إذ يخشين إصابة أطفالهن بالأمراض المختلفة المرتبطة بالطقس، وتشهد البلاد مظاهر طبيعية يوميًا، وقد يكون لها تأثيرًا سلبيًا على الصحة، ومنها العاصفة الشمسية، التي يرافقها خوف كبيرعلى الأبناء، من التأثيرات الشديدة عليهم.

عاصفة شمسية تضرب الأرض

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية، ننخللها ظواهر تتسبب العواصف المغناطيسية، وهي العاصفة الشمسية، وهي اضطراب مؤقت في مجال الأرض المغناطيسي، وبحسب ما تلقت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، فإن الأرصاد الجوية تتوقع بأن تشهد الأرض نشاطا شمسيا مرتفعًا، مما يؤثر على صحة الإنسان، في صورة أعراض مرضية، ولا يضع كثيرون ذلك في الاعتبار.

وأكد الدكتور محمود القياتي، خبير الأرصاد الجوية، لـ«هُن»، أنه من الممكن حدوث عاصفة شمسية كبيرة خلال هذه الفترة المقبلة، إذ أن هذه العاصفة بها كميات هائلة من الجسيمات النشطة، وهي اضطراب مؤقت في مجال الأرض المغناطيسي، وتؤثر العواصف الشمسية على صحة الأطفال والكبار بطرق عدة.

احمي أولادك من العاصفة الشمسية

تبحث الأمهات عن طرق ونصائح للحفاظ على أولادهن، في العاصفة الشمسية، وهو ما حذر منه محمد العسقلاني، أخصائي طب وجراحة العيون، لـ«هُن»، إذ أن العاصفة الشمسية، تلحق ضررًا بالقرنية إذا تم التعرض لها مباشرةً: «يجب أن تحاظ الأمهات على أطفالهن من العاصفة، لأنها ممكن تؤدي لتلف عدسة العين، ويمكن الحفاظ من خلال تجنب الخروج في الشمس».

وقدم أحمد الحسيني، أخصائي طب الأطفال، خلال حديثه، لـ«هُن»، أن الحفاظ على صحة الطفل من العاصفة الشمسية، يلزم التالي:

- الظل هو أفضل طريقة لحماية طفلك من أشعة الشمس.

- ارتداء ملابس واقية من الشمس.

- التأكد من عدم تعرض الطفل لسخونة زائدة.

- منح الطفل السوائل المناسبة خلال تناول عصير الليمون.

- الذين يصابون بضربات الشمس، دائمًا ما يكون لديهم نقص في فيتامين «سي».

- شرب الماء بكثرة خلال ارتفاع درجات الحرارة لترطيب الجسم.

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الحفاظ على الصحة خلال التقلبات الجوية

ذكرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها على «فيسبوك»، مجموعة من النصائح خلال التقلبات الجوية والطقس المتغير، مشدة على ضرورة اتباعها:

- تجنب خروج الأطفال من المنزل إلا في حالات الضرورة.

- ضرورة ارتداء طفلك للملابس المكونة من عدة طبقات، حال الخروج من المنزل.

- ضرورة ارتداء الكمامة، وتغطية الأنف جيدًا عند الخروج من المنزل.

- تناول طفلك للفواكه والخضراوات والأطعمة التي تقوي بالمناعة.

- تناول المشروبات الساخنة للتدفئة، مثل الينسون والقرفة والزنجبيل.

- على الأمهات وربات المنازل، إغلاق نوافذ المنازل جيدًا، لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف.

- الحرص على تناول عسل النحل والليمون.

- استخدام الكحلول الملحي، أو طارد البلغم للأطفال، وتناول المياه باستمرار.