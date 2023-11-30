رجل يعاني من سرطان نادر ظن أنه حساسية.. وهكذا اكتشف إصابته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة مأساوية، كشف شاب بريطاني يبلغ من العمر 34 عامًا إصابته بسرطان الغدد الصم العصبية.

وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، عانى أليكس واتسون قبل تشخيص إصابته، من حكة الجلد ومشاكل في البول.

ولكن بعد 3 أيام ساءت حالته، حيث عانى اليرقان وشحوب الوجه وانسداد القناة الصفراوية، لذا قرر الذهاب إلى المستشفى فورًا.

قال أليكس من تونبريدج ويلز، جنوب شرق إنجلترا: "أجرى الطبيب لي عديداً من الفحوصات، وأخبرني بأنني مصاب بورم الغدد الصم العصبية الذي ينمو في البنكرياس، وهو نوع نادر من السرطان".

وأضاف: "نظرًا لموقع الورم، تسبب في انسداد القناة الصفراوية ومنع إفراز الصفراء، مما تسبب في حكة شديدة".

وتابع الشاب: "كان تشخيص السرطان بمثابة صدمة وكابوس للجميع، بما في ذلك شريكته كريستلين".

وخضع أليكس لعملية جراحية استمرت 8 ساعات لإزالة الورم، وكذلك رأس البنكرياس والجزء الأول من الأمعاء الدقيقة والمرارة والقناة الصفراوية.

والآن، تعافي أليكس من المرض ويستعد للعودة إلى عمله.

وهو يعمل أيضًا على رفع مستوى الوعي بالمرض، بالإضافة إلى جمع التبرعات النقدية لسرطان الغدد الصم العصبية.

وأضاف أليكس: "يساعد الاكتشاف المبكر للمرض على زيادة فرصة الشفاء".

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، تعتمد أعراض ورم الغدد الصم العصبية على موقع وجوده في الجسم والهرمونات التي ينتجها.

وتضيف الهيئة الصحية: "تؤدي بعض الأورام إلى إطلاق كميات كبيرة بشكل غير طبيعي من الهرمونات في مجرى الدم".