أغرب من الخيال.. شقيقتان تعيشان مع جثة والدتهما لمدة عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، عثر على شقيقتين تعيشان مع الهيكل العظمي لجثة والدتهما، التي توفيت منذ حوالي عام، في منزل بمنطقة لانكا بولاية فاراناسي الهندية.

وبدأت القصة عندما توفيت امرأة تدعى "أوشا تريباثي" في ديسمبر 2022، لكن بناتها لم ترغب في دفنها بالطريقة المعتادة وأرادوا أن تبقى الجثة في غرفة داخل المنزل، وفقا لموقعي "ndtv" و"timesofindia".

ووصلت الشرطة إلى المكان بعد الحصول على معلومات حول الحادث وبدأت التحقيق.

وقال رئيس مباحث شرطة لانكا ويدعى شيفاكانت ميشرا: "إن السيدة البالغة من العمر 52 عامًا، توفيت العام الماضي بعد صراع طويل مع المرض.

وأكدت الشرطة أن الأختين يبدو أنهما غير مستقرتين عقليًا واستبعدت أي شبهة جنائية في القضية.

وأخبرت الشقيقتان بالافي تريباثي، 27 عامًا، وفايشفيك تريباثي، 18 عامًا، الشرطة أن والدتهما توفيت بسبب المرض في ديسمبر من العام الماضي، ولم يكن لديهما المال لحرق جثتها.

وكان زوجها قد غادر المنزل منذ عامين ولم يعد حتى بعد وفاتها.

ولم يخرج البنتان من المنزل لمدة أسبوع وهذا أثار الشكوك بين الجيران، لذا أبلغوا الشرطة وعندما وصلت كسروا باب الشقة ودخلوا الغرفة فوجدوا الجثة والبنتين بجوارها.

واحتجزتهما الشرطة ويجري التحقيق في الحادث الآن.

وردا على سؤال حول كيفية تمكنهم من العيش في المنزل على الرغم من الرائحة الكريهة، أخبرت الفتيات الشرطة أنهن كن يغطين الجثث ويجلسن في الشرفة أو الخروج من المنزل.