هذا ما يحدث لك إذا استخدمت الميكروويف في الطهي يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

على الرغم من مميزات الميكروويف في توفير الوقت والجهد لربة المنزل، إلا أن من الضروري أن تكون على دراية بالعيوب المحتملة المرتبطة بإستخدامه اليومي.

فيما يلي نوضح لكم أضرار استخدام الميكروويف يوميا في الطهي، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

تدهور القيمة الغذائية:

أحد العيوب الأقل شهرة للطهي بالميكروويف هو التدهور المحتمل للعناصر الغذائية في الطعام، حيث تولد أفران الميكروويف الحرارة عن طريق إنتاج موجات كهرومغناطيسية تزعج الدائرة الغذائية، ويؤدي هذا التسخين السريع إلى فقدان الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء مثل فيتامين C وبعض فيتامينات B.

بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي أوقات الطهي الأقصر في أفران الميكروويف إلى تقليل احتباس العناصر الغذائية مقارنة بطرق الطهي التقليدية.

التأثير على مستويات مضادات الأكسدة:

ثبت أن الميكروويف يؤثر على مستويات مضادات الأكسدة في بعض الأطعمة، ويمكن أن تكون مضادات الأكسدة، التي تلعب دورًا حاسمًا في تحييد الجذور الحرة في الجسم، حساسة لدرجات الحرارة المرتفعة الناتجة عن الموجات الدقيقة.

وقد تؤدي هذه الحساسية إلى انخفاض قدرة الأطعمة المجهزة بمضادات الأكسدة في الأطعمة المجهزة بالميكروويف، ما قد يؤثر على خصائصها المعززة للصحة.

تكوين المركبات الضارة:

يمكن أن تساهم عملية الطهي بالميكروويف في تكوين مركبات ضارة في بعض الحالات، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تسخين أنواع معينة من الأوعية البلاستيكية أو مواد التغليف في الميكروويف إلى إطلاق مواد سامة محتملة في الطعام.

لذا من الضروري استخدام حاويات آمنة للاستخدام في الميكروويف وتجنب المواد البلاستيكية التي لا تحمل علامة على هذا النحو لتقليل مخاطر انتقال المواد الكيميائية.

التدفئة غير المتكافئة:

يقوم الميكروويف بتسخين الطعام بشكل غير متساو، ما قد يؤدي إلى مخاوف محتملة تتعلق بسلامة الأغذية حيث قد تعيش البكتيريا في المناطق الأكثر برودة.

لذلك من الضروري تحريك الطعام أو تدويره أثناء استخدام الميكروويف لتعزيز التسخين الموحد وتقليل مخاطر استهلاك أجزاء غير مطبوخة جيدًا.

تغيرات في الملمس والنكهة:

يمكن أن يؤدي استخدام الميكروويف إلى تغيير ملمس ونكهة بعض الأطعمة، وفي حين أن هذا قد لا يكون مصدر قلق عند إعادة تسخين بقايا الطعام، إلا أنه يمكن أن يؤثر على جودة الوجبات المطبوخة الطازجة.

كما أن الأطعمة التي تعتمد على قوام محدد أو تتطلب تقنيات طهي دقيقة قد لا تحقق نفس النتائج عند تحضيرها باستخدام الميكروويف.

فقدان مهارات الطهي:

قد تساهم سهولة الطهي بالميكروويف في انخفاض مهارات الطهي التقليدية، ويمكن أن يؤدي الاعتماد بشكل كبير على استخدام الميكروويف إلى عدم تجربة طرق الطهي المختلفة والفروق الدقيقة في تطوير النكهة، ونتيجة لذلك، قد يفوت الأفراد متعة إعداد وجبات متنوعة ومعقدة.