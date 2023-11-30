6 علامات تخبرك بوجود نقص الحديد بالدم.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت عليك تخبرك بوجود نقص الحديد بالدم، فإذا كنت تعاني من تلك الأعراض عليك الحذر وعدم تجاهلها.

ونقص الحديد هو حالة طبية تحدث عندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من الحديد لصنع الهيموجلوبين.

والهيموجلبين عبارة عن بروتين يحمل الأكسجين لباقي أنحاء الجسم، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

ونقص الحديد أحد أنواع فقر الدم الشائعة، وهي حالة يفتقر فيها الدم إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة.

تشمل مؤشرات فقر الدم الناتج عن نقص الحديد ما يلي:

الإرهاق الشديد.

الضعف.

شحوب الجلد.

ألم الصدر.

تسارع ضربات القلب.

ضيق النفس.

وهناك أعراض أكثر شيوعًا تتمثل فيما يلي:

الصداع، أو الدوار.

الشعور بالدوخة.

برودة اليدين والقدمين.

التهاب أو ألم في اللسان.

هشاشة الأظافر.

ضعف الشهية.

الأسباب

فقدان الدم.

نقص الحديد في نظامك الغذائي.

عدم القدرة على امتصاص الحديد.

الحمل.

الوقاية

اختر أطعمة غنية بالحديد

تشمل الأطعمة الغنية بالحديد:

اللحوم الحمراء، والدواجن.

المأكولات البحرية.

البقوليات.

الخضراوات الليفية ذات الأوراق الخضراء الداكنة اللون، مثل السبانخ.

الفواكه المجمدة، مثل الزبيب والمشمش.

حبوب الإفطار الغنية بالحديد، الخبز والمعكرونة.

البازلاء الخضراء.