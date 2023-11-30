5 فئات أكثر عرضة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.. هل أنت منهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك فئات أكثر عرضة لخطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وهو مادة شمعية توجد في الدم، ويحتاج الجسم إليها لبناء الخلايا الصحية، ولكن يمكن أن يتسبب ارتفاعه الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

وعادة ما يحدث نتيجة اتباع أسلوب حياة غير صحي، ويمكن خفضه، باتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمرينات الرياضية وتناول الأدوية في بعض الأحيان، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

وهناك فئات أكثر عرضة لخطر ارتفاع الكوليسترول في الدم وهم:

العمر:

يزداد ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم بشكل عام مع تقدم العمر.

الجنس:

بعد إنقطاع فترة الحيض لدى النساء يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع الكوليسترول الضار بالجسم.

التاريخ العائلي:

إذا كان أحد أفراد أسرتك من الدرجة الأولى تاريخ من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، فأنت أكثر عرضة للإصابة به أيضًا.

السمنة:

من يعاني السمنة وزيادة الوزن، هم أكثر الفئات خطر للإصابة بالكوليسترول الضار.

المدخنين:

الأشخاص الذين يدخنون هم أكثر عرضة لخطر ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم.

بالإضافة إلى أن هناك عوامل تزيد خطر الإصابة مثل ما يلي:

١- بعض الحالات الطبية مثل مرض السكري والكلى.

٢- تناول نظامًا غذائيًا غني بالدهون المشبعة.

٣- قلة النشاط البدني.

٤- الأشخاص الذين لديهم ارتفاع في ضغط الدم.

فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تقلل من خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم:

١- تقليل الوزن إذا كنت تعاني السمنة.

٢- اتباع نظام غذائي صحي.

٣- تجنب التدخين.

٤- متابعة قياس ضغط الدم.

٥- ممارسة الرياضة.