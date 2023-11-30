«بروح لطبيب نفسي».. أحمد فهمي يكشف سبب فشل زيجاته الـ3 وعدم إنجابه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الأيام الماضية، كان خبر انفصال الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، حديث جمهورهما والمتمين بمتابعة أخبار الوسط الفني، إذ أعلنا قرارهما دون أن يفصح أي منهما عن الأسباب، وقررا أن يحتفظا بتفاصيل حياتهما الشخصية لنفسهما، لكن بعد أيام قليلة خرج فهمي، عبر برنامج شهير يعرض على «يوتيوب»، ليتحدث عن أزمات نفسية يعاني منها منذ طفولته، سببت له مشكلات في شخصيته، انعكست بالسلب على مسار حياته وعلاقاته، ودفعته لاتخاذ قرارات غير صحيحة.

السر خلف فشل الـ3 زيجات لأحمد فهمي

قال أحمد فهمي، خلال اللقاء، إنه تزوج 3 مرات، لكن لم تنجح أي علاقة له بالشكل الذي كان يتوقعه، موضحا أنه يعاني من بعض المشكلات النفسية والاضطرابات، أثرت عليه بكل كبير، وجعلته غير قادر على التعامل مع الحياة بالشكل السليم، ما اضطره للذهاب إلى طبيب نفسي.

وكشف تفاصيل معاناته: «عندي اضطرابات قلق، ساعات بتوصل لنوبات ذعر، بس مبقتش موجودة زي دلوقتي.. ورحت لدكتور نفساني أتعالج، لأن طول الوقت حاسس أني في امتحان، وبطني فيها مغص يومي من غير سبب».

لماذا رفض أحمد فهمي الإنجاب؟

أضاف أحمد فهمي، أنه رغم زواجه أكثر من مرتين، إلا أنه لم يرغب أي مرة في الإنجاب، فهو يعتبر تلك الخطوة خطيرة، تحتاج إلى كثير من المسؤوليات، مشيرا إلى أن تربية طفل مسؤولية لا يعتقد أنه قادرا على تحملها بعد: «أنا متأخر في الخلفة، لأن التعامل مع الطفل أخطر حاجة ممكنة، ولو هوصف طفولتي هقول لا تراجع ولا استسلام، وطفولتي هي أهم حاجة، وبحب أجرب واستكشف ومعتبرش حاجة تضييع وقت، ولازم البني آدم يعرف يتعامل مع الطفل اللي جوّاه الأول».