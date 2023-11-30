"رفعت قضية" - لن تتوقع ما وجدته سيدة خلال تناول الطعام في مطعم.. كارثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

تعرضت سيدة في أحد المطاعم إلى موقف صادم حيث وجدت في أثناء تناولها الطعام إصبعا بشريا داخل السلطة.

ووفقُا لما جاء عبر موقع NDTV، فإن الأمريكية رفعت دعوى قضائية ضد سلسلة مطاعم Ch opt للوجبات السريعة بسبب سلطة تحتوي على قطعة من إصبع المدير.

وقالت المرأة في الدعوى أنها أدركت في أثناء تناول السلطة "كانت تمضغ "، جزء من إصبع بشري خُلِط في السلطة وتكوين جزء منها".

وقالت الوثائق إن أحد مديري المطعم قام بطريق الخطأ بقطع قطعة من إصبعها الأيسر في أثناء تقطيع الجرجير وتقول الدعوى إن المدير ذهب إلى المستشفى، لكن الجرجير الملوث قُدِّم للعملاء.

حققت وزارة الصحة في مقاطعة ويستتشستر في الحادث وفرضت غرامة قدرها 900 دولار على المطعم.

وأضافت السيدة، إنها تعرضت لمشكلات بما في ذلك الصدمة ونوبات الهلع والصداع النصفي والغثيان والدوخة وآلام الرقبة والكتف نتيجة تناول السلطة الملوثة.