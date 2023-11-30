من غير لحمة نهائي.. طريقة عمل كفتة الباذنجان في خطوات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كفتة الباذنجان هي أكلة شهيرة في المطبخ الشرقي والعربي، وتعتبر من الأطباق الشعبية التي يتم تحضيرها بشكل شائع في العديد من الثقافات، وتتكون كفتة الباذنجان أساسًا من الباذنجان المفروم المخلوط مع البهارات والبقسماط والبيض والبصل والثوم، ثم يشكل هذا الخليط إلى كرات صغيرة أو أشكال أسطوانية ويقلى في الزيت حتى ينضج.

وتتميز كفتة الباذنجان بطعمها الشهي المميز، وهي وصفة متنوعة ومفضلة للكثيرين، ويُمكن تقديم كفتة الباذنجان كوجبة خفيفة مع صلصة الطماطم أو الزبادي، ويمكن أيضًا تناولها مع الأرز أو الخبز.

طريقة عمل كفتة الباذنجان

ويقدم «هُن» طريقة عمل كفتة الباذنجان من خلال الخطوات التالية:

مقادير عمل كفتة الباذنجان:

3 باذنجانات متوسطة الحجم، مقشرة ومفرومة.

1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة.

2 فص ثوم مفرومين.

1/4 كوب بقدونس طازج، مفروم.

1/4 كوب بقسماط.

1 بيضة.

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة «بهارات عربية».

ملح وفلفل حسب الذوق.

زيت للقلي.

طريقة عمل كفتة الباذنجان

قم بتقطيع الباذنجان إلى مكعبات صغيرة ثم اقليها في قليل من الزيت حتى تنضج ويصبح لونها ذهبياً.

اتركها جانبًا لتبرد.

في وعاء، اخلطي الباذنجان المقلي مع البصل المفروم والثوم والبقدونس.

أضيفي البيضة والبقسماط والبهارات والملح والفلفل، وامزجي المكونات جيداً حتى تتجانس.

شكلي الخليط إلى كرات صغيرة أو أشكال أسطوانية «كفتة».

تسخين القليل من الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة، ثم اقلي كفتة الباذنجان حتى تحمر وتنضج من الداخل.

بمجرد أن تنضج، قومي بتقديم كفتة الباذنجان الساخنة، ويمكن تقديمها مع صلصة الطماطم أو أي صلصة تفضلها.

هذه الوصفة تعد قاعدة، يمكنك تعديلها بإضافة أو تقليل بعض المكونات حسب الذوق الشخصي، مثل إضافة البهارات الإضافية أو الأعشاب المفضلة لديك.