أطول شعر بالعالم.. أمرأة تدخل موسوعة چينيس بسبب شعرها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

في إنجاز فريد من نوعه، حصلت سميتا سريفاستافا، وهي امرأة هندية تبلغ من العمر 46 عامًا من ولاية أوتار براديش، على لقب چينيس للأرقام القياسية لأطول شعر لإنسان.

امتنعت سميتا عن قص شعرها منذ سن الرابعة عشرة، وتم قياس خصلاتها الرائعة رسميًا بطول مثير للإعجاب يبلغ 7 أقدام و 9 بوصات، أي ما يعادل 2.3 متر.

وقالت سميتا: "لقد كنت معجبة بقصات الشعر الطويلة التي ارتدتها الممثلات الهنديات في الثمانينيات، وقررت أن أترك شعري ينمو منذ ذلك الحين". "أشعر أن الشعر الطويل هو علامة على الجمال والصحة".

تتطلب رعاية شعر سميتا الطويل الكثير من الوقت والجهد. حيث تقوم بغسله مرتين في الأسبوع، وتستغرق العملية بأكملها، بما في ذلك الغسيل والتجفيف وفك التشابك والتصفيف، ما يصل إلى ثلاث ساعات في كل مرة.

وتستخدم سميتا مجموعة متنوعة من المنتجات الطبيعية للحفاظ على شعرها صحيًا ولامعًا. وتشمل هذه المنتجات زيت جوز الهند وزيت الخروع وزيت الزيتون.

أصبحت سميتا محط أنظار الجمهور منذ أن حصلت على لقب غينيس للأرقام القياسية. وتحظى بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها أكثر من مليون شخص.

وقالت سميتا: "أحب مشاركة قصتي مع الآخرين. أريد أن ألهم الناس على الاعتزاز بشعرهم الطبيعي".