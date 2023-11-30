حسام موافي يحذر: هذه الفئة أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سرطان القولون هو أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم، ويحدث عندما تنمو خلايا غير طبيعية في القولون أو المستقيم، وغالبًا ما لا تظهر أي أعراض في المراحل المبكرة من المرض، ما يجعل من الصعب اكتشافه مبكرًا.

في هذا الصدد، كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، أن هناك فئة عرضة للإصابة بسرطان القولون أكثر من غيرها.

وقال موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المُذاع على قناة "صدى البلد": "الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي لسرطان القولون، أكثر عرضة للإصابة به أكثر من غيرهم".

وتابع: "الأشخاص المعرضون للإصابة بسرطان القولون والمستقيم، يجب عليهم إجراء فحوصات دورية على الأمعاء الغليظة كل 6 أشهر، للكشف المبكر عن المرض".

وهناك عدة أعراض تحذيرية لسرطان القولون، وفقًا لما ورد في موقع "Mayo clinic".

تغير في عادات الأمعاء، مثل زيادة تكرار الإسهال أو الإمساك.

نزيف من المستقيم أو وجود دم في البراز.

الانزعاج المستمر في منطقة البطن، مثل التشنجات أو الغازات أو الألم.

الشعور بأن الأمعاء لا تفرغ بالكامل أثناء حركة الأمعاء.

الضعف أو التعب.

فقدان الوزن دون مبرر.