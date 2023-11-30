«ماتت بهذا المرض».. ماذا حدث للبلوجر نانسي زيدان بعد وفاة ابنتها «دارين» بشهرين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بريشة وفرشاة مُغمسة في ألوان عبوات المكياج المختلفة، خلقت خبيرة التجميل نانسي زيدان عالم خاص على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استطاعت ببراعة شديدة تحويل ملامحها لتشبه ملامح فنانين وفنانات، فتراها بخفة السندريلا، وملامح محمد رمضان تارة، وبعفوية أميرات ديزني، ووجه آسر ياسين تارة أخرى، فبين اليوم والآخر كانت تطل علينا بشخصية جديدة تحاكي شكلها وأدائها ببراعة.

سنوات ليست بالقصيرة اشتهرت فيها نانسي زيدان، قبل أن تتصدر محركات البحث خلال الشهرين الماضيين، عقب إعلان وفاة ابنتها وهي لازالت في عُمر الزهور، وذلك بعد أيام من خضوعها لعدة عمليات جراحية بسبب معاناتها من ثقب في الأمعاء، تسبب في عدة مشكلات انتهت برحيلها.

لم يمر الكثير بين منشورين لخبيرة التجميل، ذكرت في البداية خضوع طفلتها للعمليات، قائلة: «بنتي هتعمل عملية كمان شوية ومحتاجة دعائكم.. ادعولها بالله عليكم تقوم بالسلامة».. وسرعان ما عاودت تودع ابنتها كاشفة رحيلها: «توفيت ابنتي الغالية».

ماذا حدث لـ نانسي زيدان بعد وفاة ابنتها بشهرين

اختفاء تام من مواقع التواصل الاجتماعي، كانت هي الطريقة التي اتبعتها خبيرة التجميل نانسي زيدان، للتعبير عن حزنها على رحيل ابنتها دارين، بعدما كانت تطل علينا بشكل يومي، قبل أن تعود منذ أيام لاستخدام السوشيال ميديا.

واكتفت خبيرة التجميل نانسي زيدان، بوضع صور من آيات القرآن الكريم، صدقة على روح ابنتها الراحلة، دون أن تعقب أو تشارك غير ذلك.

وهو ما تفاعل معه المتابعون بشكل كبير، إذ لم تعد خبيرة التجميل تشارك أي أعمال جديدة منذ يوم رحيل ابنتها.

سبب وفاة ابنة نانسي زيدان

وكان محمود عبداللطيف شقيق نانسي زيدان، كشف عن سبب وفاة دارين ابنة نانسي زيدان، خلال حديثه لـ«الوطن»، مؤكدًا إن الطفلة عانت من ثقب بالأمعاء، لتمكث في العناية المركزة بعد خضوعها لعملية جراحية، انتهت بتوقف قلبها.