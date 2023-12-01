الامارات | «مسيرة الاتحاد» تنطلق اليوم في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ اليوم احتفالات دبي بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 للدولة، التي ستنطلق بمسيرة عيد الاتحاد، بالتعاون مع «وطني الإمارات»، وتتضمن مشاركة 100 من الفنانين وفرقة الخيالة والفرقة الموسيقية لشرطة دبي، إلى جانب مجموعة طلاب من أكاديمية شرطة دبي المرموقة، و60 طالباً من طلاب المدارس.

وستقام مسيرة الاتحاد، التي ستتضمن أيضاً عروضاً ثقافية، اليوم، في شارع المدينة، وشارع الملتقى، وشارع لندن في «سيتي ووك» بدبي، ما بين الساعة 4:30 و5:30 مساءً.

وستكتسي شوارع المدينة في هذه المناسبة الوطنية السعيدة بألوان علم الإمارات، حيث سيجتمع سكان دبي وزوارها للاستمتاع بهذا العرض السنوي.