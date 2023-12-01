الامارات | علماء الإمارات الصغار يعودون من «الدولي للعلوم» بـ 6 جوائز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حاز نادي الإمارات العلمي بدبي ست جوائز عالمية، منها ثلاث ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وبرونزيتان في المعرض الدولي للهندسة والعلوم والطاقة والفنون، الذي نظّمه مركز العلوم والفنون بتركيا.

وشارك النادي التابع لندوة الثقافة والعلوم في دبي بستة مشروعات في فئات المعرض المختلفة، التي تمث

لت في فئة الفيزياء، والبيولوجي، والهندسة، والطاقة، وعلوم الحاسوب، وتنافست المواهب العلمية في النهائيات على الجوائز الكبرى في الإطار الدولي من خلال 91 مشروعاً علمياً، مع تقاريرهم البحثية ونماذجهم الأولية لعدد 350 مشاركاً يمثلون 12 دولة. ورافق الوفد الأمين العام للنادي الدكتور عيسى السويدي، وعضو مجلس إدارة النادي جمال الشريف.

وضمت فئات المعرض العلوم الأساسية، وعلوم الحاسوب، والطاقة، الفنون، بهدف تشجيع طلاب المدارس على إجراء البحوث العلمية، وإنتاج المشروعات لإيجاد الحلول، وتعلم كيفية تطبيق المعرفة، والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات لتثقيف الأفراد، وتقديم الدعم للشباب الموهوبين في مجال الفن والعلوم والتكنولوجيا.

وحصد الجوائز في فئة الميداليات الذهبية الطالبة روضة محمد المنصوري عن مشروع اكتشاف الأغذية الفاسدة باستخدام إنترنت الأشياء، والطالب علي حميد اللوغاني عن مشروع المحطة المستدامة لشحن السيارات الكهربائية، ومايد مروان المري عن مشروع إدارة حاويات النفايات باستخدام إنترنت الأشياء.

أما الميدالية الفضية فكانت من نصيب الطالب سلطان عبدالرحمن الزرعوني، عن مشروع تأثير البيئة المحطية على السيارات ذاتية القيادة.

وكانت الميداليات البرونزية من نصيب الطالبتين زهراء محمد العيسى عن مشروع التسوق الذكي باستخدام الواقع المعزز، وفاطمة محمد الفلاسي عن مشروع إدارة الحضور الذكي لطلبة المدارس باستخدام الذكاء الاصطناعي.