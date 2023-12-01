الامارات | أميركا تودّع هنري كيسنجر عملاق دبلوماسيتها المثير للجدل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي هنري كيسنجر، عملاق الدبلوماسية الأميركية وزير الخارجية في عهد الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد، عن 100 عام، بحسب ما أعلنت مؤسسته.

وقالت المؤسسة الاستشارية في بيان، إن كيسنجر الذي أثار نهجه جدلاً كبيراً، وأدى دوراً دبلوماسياً محورياً خلال الحرب الباردة، «توفي اليوم (أمس) في منزله بولاية كونيتيكت».

ولم يحدد البيان سبب وفاة كيسنجر الذي اشتهر ببنيته الصغيرة، وصوته الأجش، ولهجته الألمانية الطاغية. وستنظم عائلته مراسم دفن خاصة، على أن تقام مراسم تكريم عامة في وقت لاحق في نيويورك.

أطلق كيسنجر عجلة التقارب بين واشنطن وكل من موسكو وبكين في سبعينات القرن الماضي، لكن محطات مظلمة في تاريخ الولايات المتحدة لطخت صورته، مثل دوره في دعم انقلاب عام 1973 في تشيلي، وغزو تيمور الشرقية في 1975، فضلاً عن حرب فيتنام.

ظل كيسنجر حتى وفاته فاعلاً على الساحة السياسية الدولية، ولم يثنه تقدمه في السن عن السفر ولقاء الكثير من قادة العالم، وكان آخرهم الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي التقاه في يوليو الفائت في الصين. وأشاد شي به يومها، قائلاً إنه «دبلوماسي أسطوري».

وُلد هاينز ألفرد كيسنجر في عائلة يهودية في ألمانيا في 1923، وفر من ألمانيا النازية، وحصل على الجنسية الأميركية في سن الـ20. وقد انضم إلى وحدة مكافحة التجسس في الجيش، قبل أن يواصل دراسته في جامعة هارفرد العريقة.