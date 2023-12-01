الامارات | دبي في «عيد الاتحاد».. فعاليات وعروض وتجارب مشوقة تبدأ اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفل دبي بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات في جميع أرجائها، مع مجموعة واسعة من الفعاليات وصفقات التسوق، والتجارب المشوقة، والعروض المذهلة على عدد كبير من العلامات التجارية الأكثر رواجاً في المدينة. وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هذا العام فعاليات عيد الاتحاد الـ52 التي ستقام بدءاً من الأول إلى الثالث من ديسمبر الجاري.

وستقام بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي يمكن للعائلات الاستمتاع بها، كمشاهدة العروض التي تقدمها شخصيات موهوبة، أو تذوق المأكولات اللذيذة في بعض أفضل منافذ المأكولات والمشروبات في المدينة.

طفرة مذهلة

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «نستعد هذا العام لتقديم الفعاليات والعروض التي لا تنسى للاحتفال بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات، وتكريماً لوحدة وطننا الحبيب وتقدُّمه، ويسعدنا الإعلان عن تجربة فريدة ومريحة للتسوق وتناول المأكولات مع مجموعة واسعة واستثنائية من تجارب الطعام وعروض التجزئة التي يقدمها العديد من شركائنا في القطاع في المدينة، ونحن على ثقة بأن الأسابيع الطويلة من العمل الجاد الذي أمضيناه خلف الكواليس لإبهار الجماهير من المقيمين والزوّار بكل ما هو متجدد ومميز، ستحقق طفرة مذهلة في قطاع التجزئة خلال عطلة نهاية الأسبوع، إضافة إلى العديد من الفرص لقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء والعائلة في أجواء تربطهم بتاريخنا وثقافتنا الغنية».

البيع بالتجزئة

ستقدِّم مختلف مراكز التسوق ووجهات تسوق في دبي كماً هائلاً من العروض الترويجية، وخصومات تراوح بين 25 و75%، في ظل مشاركة الكثير من العلامات التجارية، مثل عروض المجوهرات، والأدوات المنزلية، وملابس الأطفال، ومستحضرات التجميل، وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية الشهيرة.

نكهات دبي المحلية

في ظل مكانة دبي الراسخة وجهةً رئيسةً لعشاق الطعام في المنطقة، تستعد المدينة للاحتفال بعيد الاتحاد مع مجموعة رائعة من أشهى المأكولات، والعروض الخاصة، والفعاليات، وقوائم الأطباق اللذيذة المختارة بعناية للتذوق. فمن النكهات الإماراتية التقليدية، إلى مزيج من الأطباق العالمية، تتعاون أرقى المطاعم والمقاهي في المدينة لتقديم أفضل ما لديها تقديراً للتراث العريق وتنوع الأذواق والثقافات.

أنشطة متنوعة

ستتزين كل من مراكز التسوق، وناطحات السحاب، والشواطئ، في دبي، بالأضواء الملونة التي تعكس ألوان العلم الأحمر والأبيض والأخضر للاحتفال بعيد الاتحاد الإماراتي، ويمكن للجمهور معايشة أجواء الثقافة الإماراتية الثرية والأصيلة مع العروض التي تقدمها الفرق الشعبية في عدد من المواقع الرئيسة في مراكز التسوق الكبيرة، ويمكن للجمهور معايشة التراث البحري في الإمارات مع فعالية الدانة في الفرجان من خلال ورش العمل وأنشطة للأطفال مع المبدع الإماراتي مبارك ماشي، مع العديد من الفقرات المتنوعة والمسابقات والحرف اليدوية والعروض الحية لفرقة العيالة.

لا يقتصر استكشاف ما تقدمه دبي على هذا فقط، بل هناك العديد من الفعاليات، منها زيارة القرية العالمية، الوجهة المثالية للعائلات في موسم هذا العام، إضافة إلى العديد من «دبي باركس آند ريزورتس»، ومرصد «سكاي فيوز»، ومتحف الشندغة، ومتحف الاتحاد، وحتا وادي هَب، و«ميراكل جاردن»، وغيرها الكثير من الأماكن التي تشتهر بها دبي.