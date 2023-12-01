الامارات | «الدحيح» سفيراً لقمة المليار متابع في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «أكاديمية الإعلام الجديد» عن اختيار أحمد الغندور الشهير بلقب «الدحيح»، صانع المحتوى المصري الشهير، سفيراً لصنّاع المحتوى لفعاليات النسخة الثانية من «قمة المليار متابع»، أكبر تجمّع لصناع المحتوى والمؤثرين في العالم، والتي تُقام يومي 10 و11 يناير 2024، في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل بدبي.

وخلال مشاركته، يقدّم الغندور، الذي يحقق برنامجه أعلى نسب المشاهدة على منصة «يوتيوب»، خطاباً رئيساً أثناء حفل افتتاح القمة، التي من المتوقع أن يحضرها أكثر من 7000 مشارك، من بينهم 3000 صانع محتوى ومؤثر ومبدع من جميع أنحاء العالم.

وحول اختياره سفيراً للقمة في نسختها الثانية، يقول الغندور: «رسالتي كانت أن استثمر صناعة المحتوى وما تتيحه من فرصة ابداعية واسعة، لتقديم المعرفة لكل فرد يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، ووصلت لهذا الهدف بما وجدته من إقبال الجمهور ومحبته للاطلاع والتعلم واكتساب المعرفة، لذلك توسعت موضوعات قناتي لتشمل العلوم، والتاريخ، والفن، مروراً بعلم النفس، والفن، والرياضة، وصولاً إلى التكنولوجيا وعلوم المستقبل».

يُعتبر الغندور واحداً من أهم صناع المحتوى والمؤثرين، إذ استطاع تعزيز قيم المعرفة والتوعية بالموضوعات المهمة والقضايا المحورية وإيصالها لجمهور واسع. أُدرِج اسم الغندور في قائمة الأشخاص الأكثر تأثيراً في العالم العربي لعام 2018، كما تم اختياره ضمن قائمة فوربس للشباب تحت سن الـ30 لعام 2022، واختير من قبل مركز الشباب العربي في قائمة «روّاد الشباب العربي»، وهي قائمة تتضمن «مجموعة من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ35 عاماً من مختلف الدول العربية، ولهم سجل حافل بالإنجازات ذات الأثر الإيجابي في مجتمعاتهم».

كما اُختير الغندور في القائمة القصيرة لجائزة IBC العالمية 2019 لأكثر الشباب المؤثرين في الإعلام، وتقدم الجائزة إلى من أحدثوا تأثيراً حقيقياً بشغفهم وطموحهم والتزامهم ويقدمون مساهمة بارزة في صناعة الإعلام، سواء كانت إبداعية أو تجارية أو تقنية.