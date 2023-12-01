هذه الفئة ممنوعة من الخروج غدًا في هذا التوقيت.. والأرصاد تحذر من العاصفة الترابية

القاهرة - سمر حسين - صحة

متابعة التحذيرات حول تباين درجات الحرارة والتقلبات الجوية، هي أول ما تتابعه الأمهات كل صباح، وربما في نهاية كل يوم، إذ تتحكم الأرصاد في خطط الأمهات اليومية، خاصة حديثي الأمومة، إذ يؤثر الطقس المتقلب على صحة الأطفال بشكل كبير، خاصة أصحاب المناعة الضعيفة، مع سقوط الأمطار أو هبوب الرياح، وحدوث الشبورات المائية، التي بالطبع تؤثر بشكل كبير على صحة الأطفال.

احذروا الخروج غدًا

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنون من الخروج غدًا في الساعات بين 4 فجرًا إلى 8 صباحًا، بسبب حدوث شبورة مائية كثيفة، تؤثر على القيادة، وحجب الرؤية الأفقية، فضلًا عن الأتربة العالقة على الطرق الرئيسية والفرعية.

ولم يتوقف الأمر عند الشبورة المائية فقط، إذ تشهد بعض المحافظات ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة وسط تحذيرات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية لوجود الأتربة والغبار.

ماذا يحدث عند الخروج

وتخشى الأمهات تعرض أبنائهن من مرضى الحساسية وجيوب الأنفية للأمراض، وأزمات الجهاز التنفسي بسبب الظواهر الجوية المتباينة والمختلفة، وهو ما يدفعهن لمحاولة الوقاية، وتقوية المناعة بشكل كبير.

تحذيرات من «الصحة» لحماية أولادك من خطر العاصفة الرملية

وقدمت وزارة الصحة والسكان، نصائح لحماية طفلك خلال التقلبات الجوية، عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- تجنب خروج الأطفال من المنزل خلال أوقات العاصفة الترابية.

- ارتداء الكمامة، وتغطية الأنف جيدًا عند الخروج من المنزل.

- الحرص على تناول طفلك الفواكه والخضراوات والأطعمة المقوية للمناعة.

- إغلاق نوافذ المنازل جيدًا، لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف.

- تنظيف الأرضيات والأسطح من الأتربة العالقة.

- استخدام الكحول الملحي، أو طارد البلغم للأطفال.

- تناول المياه باستمرار.

نصائح للحفاظ على صحة المناعة

وقدم الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، لـ«هُن» نصائح للحفاظ على صحة المناعة، على النحو التالي:

- تناول السوائل الدافئة مثل الينسون والجنزبيل والقرنفل.

- تقليل السكريات للحفاظ على الجهاز المناعي.

- النوم الصحي.

- التعرض لأشعة الشمس المباشرة للحصول على فيتامين «د» المقوي للمناعة.

- تناول الفواكة والأطعمة الغنية بفيتامين «سي» مثل الليمون والجوافة والبرتقال والبروكلي والفلفل الأخضر والملون.

- تناول العسل الأبيض.