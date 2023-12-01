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تصحيح البشرة بالألوان.. تقنية بالمكياج تمنحك بشرة مثالية

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محمد اسماعيل - القاهرة - دب أ-

إن التصحيح بالألوان “Colour Correcting” يعني استخدام الكونسيلر الملون لإخفاء عيوب البشرة وفقا لمبدأ "الألوان المكملة"، بحسب بوابة الجمال "هاوت.دي".

وأوضحت البوابة الألمانية أنه يتم استخدام الكونسيلر الأخضر لإخفاء مواضع الاحمرار، بينما يتم استخدام الكونسيلر الأصفر لإخفاء الهالات السوداء.

ويتم تطبيق كونسيلر بنفسجي اللون لإخفاء شحوب البشرة واصفرارها؛ حيث إنه يمنح البشرة إطلالة تشع إشراقا وحيوية.

وللغرض ذاته، يمكن تطبيق كونسيلر ذي لون وردي فاتح على عظام الوجنات وظهر الأنف وتحت الحاجبين والزوايا الداخلية للعين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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