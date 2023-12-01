احذر أضرار البطاطس المقلية.. قد تكون خطيرة جدًا في هذه الحالات

القاهرة - سمر حسين - صحة

البطاطس المحمرة من أنواع المقليات التي لا غنى عنها في تناول الطعام، ويحبها الكبار والصغار ويدخلونها بجانب كل أنواع الوجبات، ولكن قد يكون لها أضرار بالغة قد تؤثر على الصحة عند الإفراط في تناولها، إذ أنها قد تسبب أضرارًا عديدة، وهو ما نقدمه لكم من خلال «هُن»، لمعرفة ما الكمية المسموح بها وأضرار التناول المفرط.

أضرار البطاطس المقلية

كشف تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل»، أن باحثين بجامعة تشجيانغ في الصين، توصلوا من خلال استبيان، أن متناولي البطاطس المقلية بطريقة شرهة، تظهر عليهم أعراض القلق أو الاكتئاب، وهم أكثر عرضة بنسبة 12% للإصابة بالقلق وعلامات الاكتئاب عن الأشخاص الذين يتناولون البطاطس بالكمية المعتدلة، وذلك بسبب المادة الكيميائية ودرجات حرارة عالية التي قد تكون مرتبطة بالتهاب في الدماغ.

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ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطس المقلية؟

عبَّر محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، في حديثه لـ«الوطن»، أن في كل الأحوال يجب تقليل استهلاك الأطعمة المقلية من أجل الصحة العقلية، خاصةً لمرضى الضغط والسكر والتهاب الأعصاب: «يزداد استهلاك الأطعمة المقلية وهذا يؤثر على تنظيم الجسم للكوليسترول، وهو ما يجعله مرتبطًا بالقلق والاكتئاب، كما قد يصيب الجميع بالسمنة المفرطة، فيجب تناولها بشكل معتدل حتى لا يكون الأمر ضار، فمثلًا من مرتين إلى ثلاث في الأسبوع، حتى لا تؤثر على الصحة مع مراعاة طريقة الطهي والتخزين فهي غنية بالألياف التي تزيد من الشعور بالشبع لمدة طويلة».

طريقة تخزين البطاطس

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تخزين البطاطس، من خلال الخطوات التالية:

- شراء أفضل أنواع البطاطس المقلية.

- غسلها جيدًا وتقشيرها.

- تقطع البطاطس قطع سميكة للقلي أو للطبخ حسب الرغبة.

- وضع البطاطس في الماء المغلي.

- لمدة تتراوح بين 3 دقائق إلى 4 دقائق.

- يجرى إزالتها ووضعها في ماء به ثلج أو ماء بارد.

- لمدة دقيقة ثم تجفف بفوطة نظيفة.

- تحفظ البطاطس في أكياس بعد وضع كمية مناسبة من الزيت عليها.

- بعدها تخزن في الفريزر وتخرج عند الحاجة.